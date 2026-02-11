Cuánto cobró una caña de azúcar en el show de Bad Bunny y por qué el dato se volvió viral

La Super Bowl siempre fue un festival de números descomunales. Millones en publicidad, millones en comida, millones en audiencia. Pero la edición LX llevó esa lógica a otro nivel porque, esta vez, un artista logró que el show del entretiempo se mida en salarios por hora, récords históricos y hasta inscripciones para aprender español. El Halftime Show de Bad Bunny ya es parte de la historia. Y se puede explicar con números que parecen inventados.