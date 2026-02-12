Ataque en Tafí del Valle: los acusados cuestionan la versión de Patricio Ledezma

Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández -quien hasta ahora no había sido mencionado en la causa- se pusieron a disposición del fiscal Gerardo Salas. Esta decisión podría marcar un giro en la investigación del ataque que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle. La defensa comenzó a cuestionar la versión del denunciante y hasta deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales por los perjuicios que habrían sufrido los jóvenes involucrados.