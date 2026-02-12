Ataque en Tafí del Valle: los acusados cuestionan la versión de Patricio Ledezma

Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández -quien hasta ahora no había sido mencionado en la causa- se pusieron a disposición del fiscal Gerardo Salas. Esta decisión podría marcar un giro en la investigación del ataque que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle. La defensa comenzó a cuestionar la versión del denunciante y hasta deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales por los perjuicios que habrían sufrido los jóvenes involucrados.
Según la acusación de la fiscal Mónica García de Targa, el jueves 29, a la salida de La Cañada, un grupo de al menos 15 jóvenes agredió a la víctima. Por el hecho fueron procesados Santiago Bagne y César Máximo Carreras por lesiones graves en grado de tentativa, doblemente agravadas por haber sido premeditadas y por la participación de varias personas.
A ambos se les dictó prisión preventiva por un mes y fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. Con el correr de los días recuperaron la libertad, aunque continúan vinculados al proceso.
Los dos acusados negaron haber agredido a Ledezma, aunque reconocieron haber estado en el lugar. Sus defensores sostuvieron que sólo intentaron separar. Ninguno identificó oficialmente a los atacantes. Sólo Carreras, durante el procedimiento en el que fue detenido, mencionó a los gritos que Iturbe y Costa Rojano habrían sido los agresores. Los abogados que lo asisten anticiparon que no tienen previsto que declare por el momento.
Cambio
Ayer, en la fiscalía de Salas esperaban que Bagne se presentara a declarar. Sin embargo, se produjo una situación inesperada: Iturbe -que será defendido por Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate- y Costa Rojano y Fernández -representados por Paula Morales Soria- finalmente se presentaron.
“Nuestra idea es aportar todas las evidencias necesarias para que se sepa la verdad de lo que ocurrió esa madrugada”, declaró Morales Soria. “No sólo los pusimos a disposición de la Justicia, sino que presentamos una serie de declaraciones para que se entienda finalmente cómo fue todo”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
En la investigación quedó acreditado que hubo una pelea previa dentro del local. Sin embargo, tanto la defensa como la querella presentaron testigos con versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.
Morales Soria también aclaró algunos puntos. “Es importante destacar que Ledezma no fue agredido por un grupo de personas, sino por una sola. Por eso no se puede hablar de patoteada”, indicó. “Lo otro que se debe recalcar es que el denunciante no cayó en una zanja, sino en un desnivel”, agregó.
Señaló además que presentaron un audio en el que testigos afirmarían no haber inculpado a esos jóvenes. “Él ahora dice que nunca involucró a Bagne y a Carreras. Ese es otro de los puntos que solicitaremos que se investigue”, sostuvo.
Otra medida
En medio del revuelo generado por la presentación de los tres señalados, Azcárate y Santamarina anunciaron oficialmente que Bagne declarará. El joven, que fue el primero en recuperar la libertad, no sólo contará su versión de los hechos, sino que además se le exhibirán algunos videos incorporados al expediente para que identifique a quienes participaron en la trifulca. El acto se realizará mañana, según confirmaron fuentes judiciales.
Azcárate sostuvo que existen inconsistencias entre el relato del denunciante y la evidencia médica. “La denuncia habla de una agresión de entre 15 y 20 personas, pero eso no está corroborado por pruebas. El médico forense y el hospital de Tafí del Valle no constataron las lesiones que se alegan”, afirmó.
El defensor también indicó que, según las declaraciones incorporadas a la causa, se habrían registrado distintos focos de conflicto durante la noche del hecho. “Hay uno dentro del boliche y dos fuera. Y todos tendrían como denominador común a Ledezma. Eso debe ser evaluado”, señaló.
“El proceso sigue en etapa de investigación. Más allá de la liberación de los chicos, que es una medida cautelar, el fondo de la cuestión todavía se está analizando”, explicó el letrado. En ese sentido, indicó que continúan tomándose declaraciones y evaluándose distintos elementos probatorios en el marco de nuevas líneas investigativas.
En relación con la situación personal de su defendido, Azcárate aseguró que Bagne se encuentra tranquilo tras haber recuperado la libertad. “Siempre tuvo un temple digno de remarcar. Él sostiene que no tuvo nada que ver y que estuvo privado de su libertad de manera injusta durante tres o cuatro días”, expresó.
Un avance
Morales Soria aclaró que ninguno de los mencionados o sospechados tuvo intención de ocultarse. “Una de las madres dijo que se habían escapado de la provincia, pero nada de eso ocurrió. Hubo un joven que viajó al exterior con su familia porque el viaje estaba programado. Se presentó una copia de los pasajes en la fiscalía y se informó que se presentará cuando regrese”, explicó.
La profesional también adelantó la estrategia que desplegará en el proceso. “Vamos a seguir aportando pruebas y buscaremos modificar la imputación a lesiones leves. Luego intentaremos cerrar el caso a través de una solución alternativa”, señaló.
Además, anticipó que, una vez finalizado el proceso, podrían iniciar acciones por los perjuicios que -según sostienen- sufrieron sus representados al quedar involucrados en la causa y expuestos públicamente. “Queremos llegar a la verdad”, concluyó.
“Será importante luego corroborar sus dichos con los hallazgos que vayan a producirse cuando se analice su celular. A (Santiago) Bagne se lo observa utilizar su teléfono luego de ser expulsado del boliche por una agresión. Minutos después, su grupo de amigos sale del local y se reúne con él en la esquina. ¿Debemos suponer que lo hacen por casualidad? ¿Podemos sospechar que se quedaron allí 40 minutos todos juntos simplemente para pasar el tiempo y no para esperar que Patricio salga?”, se preguntó el profesional.
“Insisto: el tiempo y las pruebas aclararán esto. Una versión exculpatoria de la defensa y testimonios aportados por familiares no pueden instalar un relato sin sustento probatorio”, concluyó el representante legal de Ledezma.