Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

“Lo único que esperamos es que quien dice no tener nada que ver aporte los nombres de las personas que se observan en los videos agrediendo”, sostuvo José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, el joven que fue atacado a la salida de un boliche de Tafí del Valle.
“Será importante luego corroborar sus dichos con los hallazgos que vayan a producirse cuando se analice su celular. A (Santiago) Bagne se lo observa utilizar su teléfono luego de ser expulsado del boliche por una agresión. Minutos después, su grupo de amigos sale del local y se reúne con él en la esquina. ¿Debemos suponer que lo hacen por casualidad? ¿Podemos sospechar que se quedaron allí 40 minutos todos juntos simplemente para pasar el tiempo y no para esperar que Patricio salga?”, se preguntó el profesional.
“Insisto: el tiempo y las pruebas aclararán esto. Una versión exculpatoria de la defensa y testimonios aportados por familiares no pueden instalar un relato sin sustento probatorio”, concluyó el representante legal de Ledezma.
La versión de la víctima
La víctima denunció que, en el interior del boliche, un grupo de jóvenes oriundos de Concepción intentó agredirlo porque salió a defender a un amigo que había tenido un problema. Según relató en más de una oportunidad, el conflicto se inició porque su compañero estaba bailando con la hermana de uno de los supuestos agresores.
Comentó que uno de esos jóvenes fue expulsado del local por haber protagonizado el incidente. Luego señaló que, al retirarse del boliche, se encontró con un grupo que volvió a increparlo. Dijo que salió corriendo y que uno de ellos le puso el pie para hacerlo caer. Ya en el suelo -aclaró que cayó en una zanja- comenzó a recibir golpes de varias personas, aunque no pudo precisar ni la cantidad ni la identidad de los atacantes.
La versión defensiva
Los cinco señalados -de los cuales solo dos están procesados- no dieron a conocer públicamente su versión de los hechos. Sí lo hicieron los defensores que los asisten, quienes expusieron una reconstrucción completamente diferente de lo ocurrido. Los profesionales recalcaron que la pelea en el interior del boliche se habría iniciado porque Patricio Ledezma tocó a una joven que tenía parentesco con uno de los acusados. También afirmaron que, a la salida del local, el denunciante se burló de sus defendidos, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento. Además, sostuvieron que no existió una “patoteada”, sino que Ledezma habría recibido un solo golpe por parte de uno de los involucrados. En ese contexto, no descartaron iniciar acciones legales en su contra.