Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

La versión defensiva

Los cinco señalados -de los cuales solo dos están procesados- no dieron a conocer públicamente su versión de los hechos. Sí lo hicieron los defensores que los asisten, quienes expusieron una reconstrucción completamente diferente de lo ocurrido. Los profesionales recalcaron que la pelea en el interior del boliche se habría iniciado porque Patricio Ledezma tocó a una joven que tenía parentesco con uno de los acusados. También afirmaron que, a la salida del local, el denunciante se burló de sus defendidos, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento. Además, sostuvieron que no existió una “patoteada”, sino que Ledezma habría recibido un solo golpe por parte de uno de los involucrados. En ese contexto, no descartaron iniciar acciones legales en su contra.