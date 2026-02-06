Luz, cámara, acción: se estrena la "película" de las Intervillas 2026 y el guion busca un nuevo campeón

¿Secuela o remake?

La diferencia en la tabla general de 2025 fue de 16,5 puntos, una distancia que parece de película de ciencia ficción para sus rivales. Sin embargo, hoy, desde las 17, suena la claqueta inicial en el Club de Veraneantes. Las cámaras ya están encendidas, los actores están en sus posiciones y el público aguarda en las tribunas. Solo queda esperar al domingo para saber si esta edición 2026 será un simple remake donde Tafí A vuelve a ganar, o si Raco, Marcos Paz y Villa Nougués tienen preparado un final sorpresa que deje a todos boquiabiertos antes de que suban los créditos.