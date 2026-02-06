Luz, cámara, acción: se estrena la "película" de las Intervillas 2026 y el guion busca un nuevo campeón
Tafí A arrasó en la "temporada" anterior con una ventaja histórica de 16,5 puntos, pero hoy empieza una nueva función. Desde las 17, Raco, Villa Nougués y Marcos Paz intentarán robarse el protagonismo en las escenas clave para evitar que el final sea el mismo de siempre.
Si las Intervillas fueran una película, Tafí A ocuparía indiscutiblemente el rol protagónico: ese personaje todopoderoso que domina la pantalla de principio a fin. La estadística funciona como la mejor sinopsis de la temporada anterior: en la edición 2025, el combinado local se llevó el "plato" de LA GACETA con una cosecha de 67 puntos, mirando muy de lejos a su inmediato perseguidor, Villa Nougués, que sumó 50,5 unidades en la tabla general y debió conformarse con un papel secundario. El reparto lo completaron Raco A con 48,5 puntos, Marcos Paz con 36, Tafí B con 31 y Raco B con 22.
De cara al estreno de esta nueva entrega que comienza esta tarde, desde las 17, el resto de las delegaciones saben que la única forma de cambiar el final de la historia es golpeando en aquellas escenas donde el campeón mostró vulnerabilidad. La misión es compleja, pero los antecedentes demuestran que el guion puede tener giros inesperados.
Los giros de la trama
Aunque la "superproducción" de Tafí A ganó casi todo, hubo actores de reparto que lograron robarse el protagonismo en momentos clave de 2025 y hoy salen a defender su estelaridad. La escena más dramática para el local ocurrió en el fútbol: Raco A se quedó con el título de Fútbol Competición (el torneo libre masculino), relegando a Villa Nougués al segundo puesto y dejando a Tafí A fuera del primer plano. Los raqueños también demostraron su vigencia al adueñarse del "Oscar" en Tenis Veteranos Caballeros.
Por su parte, Marcos Paz escribió su propio libreto con la raqueta en la mano. En 2025 dieron el golpe ganando tanto el Tenis Competencia Caballeros como el Tenis Veteranos Mixto.
Otras delegaciones también tuvieron su momento de gloria en la pantalla grande. Villa Nougués llega a esta edición como el defensor del título en Vóley Femenino, una de las pocas secuencias donde Tafí A tuvo que conformarse con la plata. Asimismo, Raco B sorprendió a la crítica el año pasado al consagrarse campeón en Pádel Damas, superando en la definición a Marcos Paz.
Un protagonista de peso
Para que la película tenga un desenlace distinto y la Copa Challenger cambie de manos, el resto de las villas deberá realizar una actuación perfecta, porque Tafí A tiene un libreto sólido en múltiples frentes. El local defiende el título en las categorías restantes del fútbol, habiendo ganado el año pasado tanto en Fútbol Femenino como en Fútbol Veteranos.
Su dominio de escena se extiende notablemente a los deportes de paleta. En el Pádel, Tafí A es el actual campeón en las categorías Caballeros y Mixto. En el Tenis, su hegemonía en la rama femenina es absoluta, ostentando los títulos de Damas Competitivas y Damas Veteranas, a lo que sumaron también el oro en Mixto Competitivo. Además, son los dueños de la acción en el Vóley Masculino y en la Carrera de Montaña.
¿Secuela o remake?
La diferencia en la tabla general de 2025 fue de 16,5 puntos, una distancia que parece de película de ciencia ficción para sus rivales. Sin embargo, hoy, desde las 17, suena la claqueta inicial en el Club de Veraneantes. Las cámaras ya están encendidas, los actores están en sus posiciones y el público aguarda en las tribunas. Solo queda esperar al domingo para saber si esta edición 2026 será un simple remake donde Tafí A vuelve a ganar, o si Raco, Marcos Paz y Villa Nougués tienen preparado un final sorpresa que deje a todos boquiabiertos antes de que suban los créditos.