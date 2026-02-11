Secciones
Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
11 Febrero 2026

Vinieron para estrenar el nuevo Estadio Monumental (el ex cine de avenidas Ejército del Norte y Mate de Luna). Trajeron 12 toneladas de equipos y un sonido con una potencia de 12.000 kw que hacía temblar las vitrinas a 30 cuadras a la redonda. Venían de dar un recital en Paraguay ante 12.000 espectadores. Eran los estandartes del pop “New Romantic” y los precedía la fama no sólo de haber tomado su nombre de un personaje de la película “Barbarella” y de que sus temas como “Planet Earth” y “The Wild Boys” sacudieran la escena con la “duranmanía” de mediados de los 80, sino que habían hecho la música de la película de James Bond “007 en la mira de los asesinos” -”A Wiew to a Kill”-).

Eran Duran Duran, la banda de Simon Le Bon, John Taylor, Warren Cuccurullo, Fergus Gerrand y Lamya Al-Mugheiry. El productor Gabriel Fulgado apostó fuerte con ellos, tras el éxito del año anterior con Roxette, y los llevó el lunes 3 de mayo de 1993 al Monumental.

El recital fue perfecto. “¡Hola! ¡Buenas noches!, dijo Le Bon a las 22.05. Abrieron con “Planet Earth” y a lo largo de 80 minutos tocaron 15 temas y aunque prefirieron encarar las canciones del nuevo disco, “The Wedding Album”, y hacer arreglos con las viejas, el público deliró con “Ordinary World”, “UMF”, “Chauffeur”, “Notorious”, “Save a Prayer” y una versión de “The Crystal Ship” de Jim Morrison. Varias generaciones fueron a verlos; desde mayores de 30 con sus hijos a adolescentes, según dijo la crónica.

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Le Bon corrió por todo el escenario y los músicos estuvieron impecables. “La que se ganó el corazón de los espectadores fue la corista (Lamya), quien reemplazó en un tema y acompañó en otro a Le Bon”, añade la crónica.

Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

Pero fue poca gente a verlos. “Fue un fracaso total. La banda reunió 4.000 personas... pero para recuperar la inversión hacían falta 8.000, como mínimo”, dijo Fulgado el 22/10/2000. Según él, los tucumanos optaron por Fito Páez, que actuaría el 7 de mayo en el club Floresta. Los Duran Duran no se hicieron problema. No habían llegado a mediodía sino pasadas las 19 y esa noche tampoco se quedaron en Tucumán. Cancelaron las reservas del hotel -se habían preparado cuatro suites presidenciales y más de 30 habitaciones singles-y partieron a la 00.30 a Buenos Aires.

El único que le tomó el pulso a la provincia fue el supervisor inglés Henrik Cralan, que antes había venido con Roxette. Ese lunes, apenas llegó, se pidió un sándwich de milanesa, “una de las cosas más pintorescas que tiene Tucumán”, dijo.

Tucumán
