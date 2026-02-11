Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Vinieron para estrenar el nuevo Estadio Monumental (el ex cine de avenidas Ejército del Norte y Mate de Luna). Trajeron 12 toneladas de equipos y un sonido con una potencia de 12.000 kw que hacía temblar las vitrinas a 30 cuadras a la redonda. Venían de dar un recital en Paraguay ante 12.000 espectadores. Eran los estandartes del pop “New Romantic” y los precedía la fama no sólo de haber tomado su nombre de un personaje de la película “Barbarella” y de que sus temas como “Planet Earth” y “The Wild Boys” sacudieran la escena con la “duranmanía” de mediados de los 80, sino que habían hecho la música de la película de James Bond “007 en la mira de los asesinos” -”A Wiew to a Kill”-).