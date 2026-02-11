Ataque a un joven en Tafí del Valle: tres sospechosos se presentaron ante la Justicia y dieron su versión sobre la pelea

Por su parte, el representante legal de Ledezma, José María Molina, expresó sorpresa ante esta nueva versión y señaló que le llamó la atención no haber sido convocado por la fiscalía al momento de las declaraciones para poder realizar repreguntas o aclaraciones. De todos modos, aclaró que no se trataría de una irregularidad procesal, sino posiblemente de una estrategia de la defensa para evitar la presencia del querellante durante la presentación.