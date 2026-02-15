En el primer viaje tripulado fuera de la órbita terrestre luego de 50 años, Argentina no será sólo espectadora

En celeste y blanco

Los cuatro astronautas que viajarán a bordo de la nave Orion, no aterrizarán, pero llegarán más lejos de lo que cualquier humano ha estado en décadas. Esa tripulación tendrá a cargo tecnología de bandera argentina. Sucede que en 2023 la NASA invitó formalmente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para que entregara el satélite “Atenea”. Como el periodo de entrega finalizaría a mediados de 2024, consideraron que los tiempos impuestos por la agencia estadounidense eran muy acotados, por lo que la CONAE convocó a organizaciones que ya contaran con infraestructura y proyectos existentes.