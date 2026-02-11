El rompecabezas de San Martín en el medio campo

Briñone se posicionó como el “5” del equipo, pero lejos del estereotipo clásico. Además de ordenar y ofrecerse como primera opción de pase, mostró un buen pie para iniciar la salida desde el fondo. Su lectura del juego y su capacidad para distribuir le permitieron a San Martín progresar con la pelota dominada, una cualidad que Yllana valora especialmente. “Caco” García, en tanto, asumió el rol de conductor. A diferencia de otras etapas, donde solía partir desde la banda, ahora se mueve por el centro, buscando pases filtrados y marcando el ritmo del equipo. Su función es clara: decidir cuándo acelerar y cuándo pausar.