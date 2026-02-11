De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

Luego de su liberación, Rivara publicó el 3 de febrero un posteo en su Facebook, titulado “El recuerdo duele”: “Una cosa he aprendido en la prisión del Helicoide, que el sufrimiento es gratuito. Tantas vidas arruinadas por nada. Otra cosa confirmada, que la nueva izquierda latinoamericana es una incansable productora de sufrimiento. Y otra: que a estas alturas, América Latina no se fuma un dictador más. Que América Latina no tiene más espacio para pensamientos populistas ni demagógicos con trazas de hipocresía. Que esto ya es tan claro, que lo puede entender desde un niño hasta un ignorante, y a su vez es tan tenaz, como el mazo con el que nos castigan los mismos gobernantes que votamos para que contribuyan a mejorar el mundo…” Y luego de mencionar a otros presos políticos que conoció en prisión, concluye: “Libertad para todos los que después de años siguen encerrados en el Helicoide sin siquiera un proceso legal”.