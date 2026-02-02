Secciones
Cancillería anunció la liberación de Gustavo Rivara, uno de los argentinos detenidos en Venezuela

Había sido encarcelado hace poco más de un año en ese país. El hombre se presentó en la embajada en Colombia.

Hace 1 Hs

La Cancillería anunció este lunes la excarcelación del argentino Gustavo Gabriel Rivara detenido en Venezuela.

En un posteo en X, el Gobierno dijo que Rivara “se encontraba detenido de manera arbitraria” en ese país.

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, afirmó.

El Foro Penal, a través de su vicepresidente Gonzalo Himiob, también confirmó su liberación. Rivara estaba detenmido desde el 1 de enero de 2025.

La Cancillería afirmó que “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, concluyó la nota.

Crece la expectativa por la liberación de los demás argentinos detenidos

En tanto, crece la expectativa por la liberación de los otros argentinos detenidos en Venezuela, tras el anuncio de una amnistía general que será tratada en la Asamblea Nacional, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En Venezuela hay al menos otros tres argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo, el abogado Germán Giuliani y Roberto Baldo, quien posee doble nacionalidad argentino-venezolana y reside con su familia en Caracas.

De los tres, el caso más conocido es el de Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 para reunirse con su pareja venezolana, María Gómez, y el pequeño hijo de ambos que por entonces estaban en Caracas.

Gallo permanece detenido en la prisión conocida como Rodeo I, en las afueras de la capital venezolana, según el testimonio de antiguos compañeros de celda liberados.

Giuliani fue detenido en mayo de 2025. Desde una cuenta anónima de IG, su familia recibió en las últimas semanas un video suyo en el que afirmó que temía por su vida.

El caso de Baldo se mantuvo en secreto hasta hace unas pocas semanas. Se sabe que es dueño de pizzería en el urbanización Palos Grandes, una de las más acomodadas de Caracas.

