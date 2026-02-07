Avanza en Venezuela la ley de amnistía para presos políticos

CARACAS, Venezuela.- El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, ya aprobó por unanimidad en un primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La ley terminará de ser aprobada el martes próximo, cuando pase al Senado, dijo el presidente del Parlamento, que prometió a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación.
El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate y sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil.
El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial integrada por 19 diputados, entre ellos Nicolas Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la ex ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad. “No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”.
El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en estos años”.
“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.
Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en Estados Unidos, con el ex presidente sudafricano y Nobel de la paz Nelson Mandela, dijo que espera que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.
La ley beneficiará a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, delitos imputados por años a presos políticos.
Voto de confianza
“Ya aprobamos la ley ayer (jueves). El martes hay que darla segunda discusión y se aprueba de forma definitiva”, añadió Rodríguez, hermano de la presidenta y primero en la línea de sucesión. Los familiares en Zona 7 lo rodearon mientras clamaban libertad para sus presos. “Ayúdame a sacar a mi familiar de ahí”, le decía una mujer. “Los vamos a sacar a todos”, les respondió mientras abrazaba a otra familiar.
“Le dije que por favor lo hiciera por mis hijos, por mí, por todos los presos políticos, que hay muchas madres sufriendo”, dijo Nancy Plaza, que tiene a su esposo detenido en Zona 7.
Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones, que avanzó muy lentamente. Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos al 5 de febrero.
“Esperamos el martes con muchas ansias”, indicó por su parte Alida Andrade, que tiene a su hija detenida en la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas. “Hay que tener paciencia, pero confiando en Dios y dándoles el voto de confianza a ellos de nuevo para que ellos cumplan con su promesa”.