"Demasiado dolor para un ser humano": Javier Tarazona quedó libre tras 1.675 días en El Helicoide

El activista fue excarcelado gracias a la Ley de Amnistía del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez / ARCHIVO Delcy Rodríguez / ARCHIVO
Hace 1 Hs

El reconocido activista venezolano Javier Tarazona llamó a la reconciliación en su país, horas después de ser excarcelado tras 1.675 días en una prisión de Caracas, donde experimentó “demasiado dolor para un ser humano”. La libertad de Tarazona, de 43 años, ocurre dos días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara, bajo presión de Estados Unidos, el cierre de la cárcel política del Helicoide y una ley de amnistía general.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense con bombardeos en Caracas y ciudades cercanas el 3 de enero. “1.675 días en un lugar oscuro (...) No puede ser posible que se siga repitiendo (...) que tenga que ocurrir lo que ha ocurrido en el último mes”, afirmó Tarazona tras ser liberado del Helicoide, una de las prisiones más temidas del país.

Fue acusado de “terrorismo” y “traición” durante un proceso judicial que califica de errático, con un sinfín de audiencias aplazadas sin condena ni absolución. “Yo creo que Venezuela necesita reconciliarse, reconciliarse justamente en la justicia”, considera Tarazona.

La presidenta Rodríguez propuso reformar el sistema de justicia venezolano, cuestionado por ONG y organismos internacionales.

Tarazona asegura que en prisión padeció constantes torturas físicas y psicológicas. “Un día de cárcel es mucho para un ser humano. Un día de cárcel es demasiado dolor para un ser humano”, dijo en entrevista con la agencia AFP.

