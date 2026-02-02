"Demasiado dolor para un ser humano": Javier Tarazona quedó libre tras 1.675 días en El Helicoide

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense con bombardeos en Caracas y ciudades cercanas el 3 de enero. “1.675 días en un lugar oscuro (...) No puede ser posible que se siga repitiendo (...) que tenga que ocurrir lo que ha ocurrido en el último mes”, afirmó Tarazona tras ser liberado del Helicoide, una de las prisiones más temidas del país.