Rossana Chahla supervisó los trabajos tras la fuerte tormenta que anegó zonas de la capital

En el marco de un operativo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial en distintas zonas anegadas, la jefa municipal encabezó el monitoreo del Canal Sur, que presentó desbordes en su cruce con avenida Néstor Kirchner. “Llovió mucho y el agua ha llevado muchas ramas y residuos que han puesto al límite el Canal Sur. Por eso estamos acá con Defensa Civil municipal y provincial y Desarrollo Social trabajando juntos”, afirmó Chahla, al tiempo que especificó que “primero se cortó el tránsito en la avenida para poder sacar todas las ramas que estaban interrumpiendo el tráfico, y de esta manera prevenir accidentes”.