La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

El gobernador destacó los avances de la política de defensa del patrimonio estatal; y advirtió que quienes no acrediten titularidad deberán restituir los terrenos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la política de recuperación de tierras usurpadas que lleva adelante el Gobierno desde el inicio de su gestión, y brindó precisiones sobre la situación de Campo Norte.  El mandatario recordó que estos lineamientos formaron parte de los ejes centrales definidos al asumir, el 29 de octubre de 2023. 

“Cuando nos hicimos cargo, una de las políticas que teníamos fijadas y planificadas fue, primero, hacer respetar la propiedad privada en Tucumán, es decir, no más usurpaciones en tierras privadas. Y segundo, también hacer respetar el patrimonio de todos los tucumanos”, expresó.

En ese sentido, destacó los resultados del trabajo sostenido que viene realizando la Provincia. “Hemos recuperado a la fecha casi 1.000 hectáreas que habían sido usurpadas y ocupadas de manera irregular y que son propiedad de cada uno de los tucumanos, es decir, del Estado provincial”, señaló.

Al referirse puntualmente a Campo Norte, explicó que se está llevando adelante un relevamiento para determinar la situación dominial de quienes ocupan los terrenos. “Hoy estamos haciendo un relevamiento para saber quiénes están adentro y, los que están adentro, ver qué documentación tienen”, indicó.

El gobernador remarcó que el proceso se desarrolla con respeto por la documentación que puedan presentar personas o instituciones. “Así como recuperamos las tierras, también somos respetuosos de la documentación que tiene cada una de las personas. Si las personas o las instituciones acreditan la titularidad del terreno donde están, nosotros somos muy respetuosos. Por eso hacemos respetar también la propiedad privada, no tenemos doble discurso”.

No obstante, advirtió que quienes no logren acreditar la titularidad correspondiente deberán restituir las tierras al Estado. “Aquellos que ocupan un terreno o estén en Campo Norte y no tengan la documentación en orden, no tengan la escritura -que es el instrumento que te da la titularidad definitiva-, seguramente van a tener que devolver la proporción de terreno que tienen”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que esta decisión se mantiene en todo el territorio provincial. “La política de recuperar el patrimonio de los tucumanos va a seguir estos dos años, ya sea en Campo Norte, en Tafí del Valle, en Trancas, en Amaicha o en El Mollar”, concluyó.

Comentarios