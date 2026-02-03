La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

El gobernador remarcó que el proceso se desarrolla con respeto por la documentación que puedan presentar personas o instituciones. “Así como recuperamos las tierras, también somos respetuosos de la documentación que tiene cada una de las personas. Si las personas o las instituciones acreditan la titularidad del terreno donde están, nosotros somos muy respetuosos. Por eso hacemos respetar también la propiedad privada, no tenemos doble discurso”.