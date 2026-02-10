Caso Epstein: quién es Ghislaine Maxwell y qué busca a cambio de un indulto de Trump

Tras el deceso de su socio en 2019, la atención judicial se centró en la británica, quien intentó evadir a las autoridades mediante el uso de identidades falsas y constantes traslados entre países. Finalmente, la policía logró su captura en New Hampshire durante julio de 2020, dando inicio a un proceso legal donde los testimonios de las sobrevivientes resultaron determinantes. El tribunal la halló culpable de cinco cargos graves, incluyendo la conspiración para el transporte de menores con fines sexuales, lo cual derivó en su actual condena de dos décadas de reclusión en Florida.