El rey Carlos III le soltó la mano a su hermano Andrés por el caso Epstein: dijo que está “listo” para ayudar a la policía

El rey Carlos III está "listo para ayudar" a la policía en las investigaciones para determinar si su hermano menor, Andrés, transmitió informaciones reservadas a Jeffrey Epstein cuando era enviado británico de Comercio, afirmó el palacio real este lunes.
"El rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor, afirmó el palacio en un comunicado.
Caso la policía solicite la ayuda del rey, "estamos listos a ayudar, como cabría esperar", señala la nota.
En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona y el pedófilo Jeffrey Epstein, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán "dispuestos" a colaborar con ellos..
"Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", agregó el portavoz.
El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresasen por primera vez públicamente su "profunda preocupación" por las recientes revelaciones con respecto al caso.
También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.
Abucheos al rey
Que el goteo de revelaciones del caso Epstein está erosionando la imagen de la monarquía lo demuestra una imagen infrecuente como la registrada este lunes en una estación de tren en Lancashire (noroeste inglés), cuando el rey fue abucheado por un grupo de personas después de que alguien gritara: "¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?".
Andrés ha guardado silencio en estos diez fatídicos días en que su imagen ha quedado por los suelos, en sentido literal, tras conocerse las fotografías en las que aparece arrodillado a cuatro patas y descalzo sobre una mujer con el rostro velado a la que toca el estómago, contenidas en los archivos 'liberados' del caso Epstein.
A esas fotografías siguieron los mensajes en los que Epstein se coordinaba con él para 'enviarle' a una joven rusa de 26 años "bonita, inteligente y de fiar" a pasar la noche con él y a la que Esptein había prometido como 'guinda' una visita a tomar el té en el mismo Palacio de Buckingham, la sede simbólica de la monarquía británica.
Investigan al ex príncipe Andrés por haber compartido información oficial a Epstein
Este lunes la Policía británica informó que está "evaluando" si el ex príncipe Andrés compartió informes sensibles como antiguo enviado de comercio del Reino Unido con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. La Policía del llamado Valle del Támesis, a las afueras de Londres -donde reside Andrés-, confirmó que recibió un informe sobre esas supuestas actividades del antiguo duque de York y que son analizadas de acuerdo con "nuestros procedimientos establecidos."
Según documentos difundidos en Estados Unidos, el ex príncipe compartió en 2010 y 2011 datos confidenciales de su trabajo como enviado de comercio con el financista y pedófilo.
Los correos muestran que Andrés, despojado por el rey de sus títulos nobiliarios el año pasado por sus vínculos con Epstein, le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.
El director de Republic, el grupo que lucha por la abolición de la monarquía, Graham Smith, afirmó este lunes en su cuenta de X que denunció a Andrés a la Policía del Valle del Támesis, lo que parece estar en el origen de la actuación policial.
Dijo que lo denunció por "presunta mala conducta en un cargo público" y por "violación" de secretos oficiales.
Una de las últimas fotos que surgieron de los archivos Epstein donde se ve a Andrés con una mujer en el piso. Foto Departamento de Justicia de Estados Unidos.Una de las últimas fotos que surgieron de los archivos Epstein donde se ve a Andrés con una mujer en el piso. Foto Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Andrés también envió a Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores, datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán, que estarían supervisadas por las fuerzas británicas y financiadas por el Gobierno de Londres.
Además de que Virginia Giuffre -la joven reclutada y abusada por Epstein- acusó a Andrés de haberse acostado con ella en tres ocasiones cuando ella era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al ex príncipe con una segunda mujer, a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo.