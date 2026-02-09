El rey Carlos III le soltó la mano a su hermano Andrés por el caso Epstein: dijo que está “listo” para ayudar a la policía

A esas fotografías siguieron los mensajes en los que Epstein se coordinaba con él para 'enviarle' a una joven rusa de 26 años "bonita, inteligente y de fiar" a pasar la noche con él y a la que Esptein había prometido como 'guinda' una visita a tomar el té en el mismo Palacio de Buckingham, la sede simbólica de la monarquía británica.