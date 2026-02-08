Secciones
SociedadActualidad

Protesta en el Super Bowl LX: activistas repartieron toallas con el lema “ICE fuera” en la puerta del estadio

En la previa del Super Bowl LX, un grupo de activistas repartió toallas con mensajes contra el ICE y llamó a exhibirlas durante el partido, en un contexto marcado por la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

Toallas con lema anti-ICE y protestas políticas marcan la previa del Super Bowl LX Toallas con lema anti-ICE y protestas políticas marcan la previa del Super Bowl LX Los Ángeles Times
Hace 1 Hs

En la previa del Super Bowl, activistas distribuyeron toallas con la consigna “ICE Out (Fuera ICE)” en las inmediaciones del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks. La iniciativa se desarrolló durante la llegada del público al estadio.

Video: Green Day encendió el Super Bowl LX con un show explosivo y lleno de clásicos

Video: Green Day encendió el Super Bowl LX con un show explosivo y lleno de clásicos

Imágenes publicadas por The Athletic muestran que el reparto estuvo a cargo del grupo Contra-Ice. Las toallas, además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presentan un diseño con un conejo pateando un balón de fútbol americano encerrado en un bloque de hielo.

“ICE fuera”: la protesta con toallas distribuidas antes del Super Bowl LX “ICE fuera”: la protesta con toallas distribuidas antes del Super Bowl LX N

Protesta migratoria en la antesala del Super Bowl

De acuerdo con el mismo medio, las toallas incluyen un código QR que convoca a los asistentes a exhibirlas con el mensaje ICE Out hacia el campo cada vez que los árbitros sancionen una infracción. El gesto ocurre en medio de un clima político marcado por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha intensificado redadas en estados demócratas.

En enero, dos ciudadanos estadounidenses murieron tras ser tiroteados por agentes del ICE durante operativos migratorios en Mineápolis. A este escenario se sumaron las críticas por la participación de Bad Bunny en el show del entretiempo y de Green Day, banda abiertamente crítica de Trump, lo que generó rechazo en sectores conservadores y en el propio presidente. Trump había previsto asistir al Super Bowl LX, pero finalmente se bajó del evento y aseguró que la elección de los artistas había sido “una pésima elección”.

Temas Donald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

Cuánto le pagan a Bad Bunny por cantar en el Super Bowl 2026: el dato que sorprendió al mundo

Bad Bunny en el Super Bowl: cuándo será el show que genera polémica y expectativa en Estados Unidos

Bad Bunny en el Super Bowl: cuándo será el show que genera polémica y expectativa en Estados Unidos

Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

De tortuga a liebre
3

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
4

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
5

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Super Bowl 2026: ¿a qué hora serán los shows de Bud Bunny y Green Day, y dónde verlos en vivo?

Super Bowl 2026: ¿a qué hora serán los shows de Bud Bunny y Green Day, y dónde verlos en vivo?

Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Peligro oculto: descubrieron una población de asteroides en Venus que pone en riesgo a la Tierra

Peligro oculto: descubrieron una población de asteroides en Venus que pone en riesgo a la Tierra

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Comentarios