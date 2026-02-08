Protesta en el Super Bowl LX: activistas repartieron toallas con el lema “ICE fuera” en la puerta del estadio

En enero, dos ciudadanos estadounidenses murieron tras ser tiroteados por agentes del ICE durante operativos migratorios en Mineápolis. A este escenario se sumaron las críticas por la participación de Bad Bunny en el show del entretiempo y de Green Day, banda abiertamente crítica de Trump, lo que generó rechazo en sectores conservadores y en el propio presidente. Trump había previsto asistir al Super Bowl LX, pero finalmente se bajó del evento y aseguró que la elección de los artistas había sido “una pésima elección”.