Protesta en el Super Bowl LX: activistas repartieron toallas con el lema “ICE fuera” en la puerta del estadio
En la previa del Super Bowl LX, un grupo de activistas repartió toallas con mensajes contra el ICE y llamó a exhibirlas durante el partido, en un contexto marcado por la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
En la previa del Super Bowl, activistas distribuyeron toallas con la consigna “ICE Out (Fuera ICE)” en las inmediaciones del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks. La iniciativa se desarrolló durante la llegada del público al estadio.
Imágenes publicadas por The Athletic muestran que el reparto estuvo a cargo del grupo Contra-Ice. Las toallas, además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presentan un diseño con un conejo pateando un balón de fútbol americano encerrado en un bloque de hielo.
Protesta migratoria en la antesala del Super Bowl
De acuerdo con el mismo medio, las toallas incluyen un código QR que convoca a los asistentes a exhibirlas con el mensaje ICE Out hacia el campo cada vez que los árbitros sancionen una infracción. El gesto ocurre en medio de un clima político marcado por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha intensificado redadas en estados demócratas.
En enero, dos ciudadanos estadounidenses murieron tras ser tiroteados por agentes del ICE durante operativos migratorios en Mineápolis. A este escenario se sumaron las críticas por la participación de Bad Bunny en el show del entretiempo y de Green Day, banda abiertamente crítica de Trump, lo que generó rechazo en sectores conservadores y en el propio presidente. Trump había previsto asistir al Super Bowl LX, pero finalmente se bajó del evento y aseguró que la elección de los artistas había sido “una pésima elección”.