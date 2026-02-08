Los archivos del caso Epstein revelan que un artista tucumano fue sugerido al magnate en 2010

En el marco de la reciente desclasificación de documentos por parte de la justicia de los Estados Unidos, salieron a la luz archivos pertenecientes al empresario Jeffrey Epstein que incluyen correos electrónicos, grabaciones y fotografías de diversos invitados en su entorno privado. Entre el extenso listado de nombres mencionados en estos registros, figura el de un artista tucumano; su aparición surge a partir de una sugerencia externa registrada en los mails del magnate. Sin embargo, esta mención es de carácter administrativo o profesional y no guarda relación alguna con el escándalo de abuso sexual ni con los crímenes por los que se investiga al empresario.
Se trata de Tomás Saraceno, un artista visual nacido en Tucumán en la década del 70. Actualmente, reside en Europa y a través de su obra logró ganar reconocimiento junto con numerosos premios. Sus proyectos buscan llamar la atención de las personas sobre la necesidad de cambiar estilos de vida e indagar sobre formas alternativas y sustentables de transporte, comunicación y habitabilidad.
LA GACETA intentó comunicarse con el artista tucumano pero hasta ahora no tuvo respuesta.
La aparición del artista tucumano en los mails de Jeffrey Epstein
El contexto en el que se nombra al tucumano Saraceno es por su trabajo artístico. La conversación vía mail comienza cuando una asesora de Epstein llamada Annabelle Neilson, figura relevante en el mundo de la moda, recomienda al artista en el año 2010: “¿Cómo estás, querido? Como probablemente sepas, he estado pasando por un mal momento. Mi mejor amigo-hermano Lee McQueen murió hace una semana y no he podido pensar mucho en el frente laboral. Sin embargo, me he topado con un artista muy interesante que te gustaría, creo que a menos que ya lo conozcas; su trabajo te parecerá fascinante. Es un joven argentino y representó al Pabellón Argentino en la Bienal de Venecia hace unos años. Por favor, echa un vistazo a los sitios que te he dado para ver algunos ejemplos de su trabajo. Podría ser interesante para comisionar un proyecto específico para un sitio. Si te gusta, puedo enviarte material adecuado para que investigues. Como me dijiste y ahora que he vuelto, me pondré a trabajar buscando nuevas obras y artistas jóvenes como prometí”.
Seguidamente, la asesora explica: “Tomás Saraceno desde hace unos años, Tomás Saraceno (nacido en Tucumán, Argentina, 1973) ha estado trabajando en lo que el teórico y arquitecto Yona Friedman llamaría una ‘utopía realizable’...”. Luego hace otra recomendación: “Como nota final, quería saber qué pensabas de Paul Fryer, sería encantador saber de ti. Te llamaré la semana que viene, pero envíame un correo de una línea para saber tus pensamientos y reacciones”.
Sin embargo, la conexión quedó truncada debido a la respuesta negativa de Epstein: "No no no, ya he visto la mayoría del arte representado, no tengo interés. Quiero que vayas a las 'beux arts' (Bellas Artes), en Soho, descubre a un artista, no representes uno. Explora, no promociones, engendra, que no sea una mera venta”.
¿Quién es Tomás Saraceno?: el artista tucumano que fue recomendado a Jeffrey Epstein
Saraceno es un artista argentino radicado en Alemania, donde desarrolla una obra centrada en el medio ambiente y el vínculo humano con la naturaleza. Tras formarse en Arquitectura y Arte en Buenos Aires, Fráncfort y Venecia, fundó su estudio en una antigua fábrica de papel fotográfico, donde integra diversas disciplinas para cuestionar nuestra realidad. Según explica el artista en entrevistas previas: “No sé si el arte puede cambiar el mundo, pero sé que su percepción puede ser parte del proyecto de salvaguardar nuestro planeta. El arte puede convertirse en otra cosa, formar nuevas alianzas, nuevas formas de interacciones que pueden interrumpir el sistema, instar a un cambio”.
Durante más de veinte años, el proyecto Air-Port-City/Cloud City representó su búsqueda de una existencia aérea mediante metrópolis voladoras compuestas por plataformas que se desplazan como nubes. Este interés por las estructuras livianas y conectadas lo condujo a un estudio profundo de los arácnidos, creando un departamento especializado en su taller para investigar sus tejidos como material artístico. “Comencé a ver la tela de araña como una molécula, luego me interesé en el trabajo que implica hacerla y finalmente la expandí aún más, como un estudio de galaxias, de polvo cósmico, de intercomunicación”, explica Tomás.
El impacto de sus investigaciones, que incluso llegaron a exhibirse en el Palais de Tokyo en 2018, nace de colaboraciones con instituciones de prestigio global como el Instituto Max Planck, el MIT y el Imperial College de Londres. Estos vínculos científicos refuerzan una propuesta estética que busca transformar la percepción social frente a la crisis climática y la interconectividad de las especies. El trabajo de Saraceno permanece así en la frontera entre la utopía arquitectónica y la ciencia, proponiendo nuevos modelos de convivencia planetaria.