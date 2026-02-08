Los archivos del caso Epstein revelan que un artista tucumano fue sugerido al magnate en 2010

La aparición del artista tucumano en los mails de Jeffrey Epstein

El contexto en el que se nombra al tucumano Saraceno es por su trabajo artístico. La conversación vía mail comienza cuando una asesora de Epstein llamada Annabelle Neilson, figura relevante en el mundo de la moda, recomienda al artista en el año 2010: “¿Cómo estás, querido? Como probablemente sepas, he estado pasando por un mal momento. Mi mejor amigo-hermano Lee McQueen murió hace una semana y no he podido pensar mucho en el frente laboral. Sin embargo, me he topado con un artista muy interesante que te gustaría, creo que a menos que ya lo conozcas; su trabajo te parecerá fascinante. Es un joven argentino y representó al Pabellón Argentino en la Bienal de Venecia hace unos años. Por favor, echa un vistazo a los sitios que te he dado para ver algunos ejemplos de su trabajo. Podría ser interesante para comisionar un proyecto específico para un sitio. Si te gusta, puedo enviarte material adecuado para que investigues. Como me dijiste y ahora que he vuelto, me pondré a trabajar buscando nuevas obras y artistas jóvenes como prometí”.