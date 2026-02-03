Secciones
Mundo

"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

Una entrevista inédita, grabada poco antes de su muerte, revela el lado más cínico de Jeffrey Epstein. Entre sonrisas y respuestas evasivas, el financiero se compara con "el diablo" y defiende su fortuna en una filtración masiva de 3 millones de archivos del Departamento de Justicia de EE.UU. difundida por la BBC.

¿Crees que eres el diablo?: el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU. "¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.
Hace 2 Hs

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos provocó un terremoto mediático tras la liberación masiva de archivos vinculados al financiero Jeffrey Epstein. Entre los 3 millones de páginas y miles de videos publicados, una pieza captó la atención del mundo: una entrevista de casi dos horas donde el depredador sexual se enfrenta a preguntas directas sobre su moralidad y su fortuna.

"Tengo un buen espejo": El cinismo ante la cámara

En el metraje, cuya fecha y entrevistador aún se mantienen en el anonimato, se observa a un Epstein relajado y, por momentos, sonriente. El intercambio alcanza su punto de máxima tensión cuando el interlocutor le lanza una pregunta frontal: "¿Crees que eres el mismísimo diablo?".

La respuesta de Epstein, cargada de sarcasmo, fue contundente: "Tengo un buen espejo". Ante la insistencia del entrevistador, quien afirmó que el financiero poseía los atributos del mal por su "brillantez", Epstein replicó con frialdad: "¿Es el diablo inteligente? (...) El diablo es brillante".

Ética, dinero "sucio" y su estatus criminal

La grabación, difundida originalmente por la BBC, muestra un intento constante de Epstein por justificar su estilo de vida y su controvertido origen de riqueza:

Sobre su fortuna: al ser cuestionado sobre si su dinero era "sucio", Epstein lo negó tajantemente asegurando que se lo había ganado legítimamente.

Asesoría a figuras oscuras: ante la acusación de haber lucrado asesorando a "las peores personas del mundo", el financiero se limitó a responder que "la ética es un tema complejo", intentando limpiar su imagen mencionando donaciones para causas sanitarias.

Reconocimiento de su historial: aunque admitió ser un "criminal" ante la cámara, intentó minimizar su peligrosidad afirmando que su nivel de depredador sexual era "Nivel 1", el más bajo en la escala de delincuentes sexuales.

Una filtración masiva sin precedentes

Esta publicación responde a una ley aprobada el año pasado que obliga al gobierno a transparentar la investigación. El paquete de datos incluye 180.000 imágenes y 2.000 videos, además de correos electrónicos que datan de más de una década atrás.

Muchos de estos registros detallan el tiempo que Epstein pasó en prisión, informes psicológicos inéditos y datos clave sobre la investigación a su socia, Ghislaine Maxwell, condenada por ayudarlo a traficar con menores de edad.

Según reporta la BBC, aunque la cantidad de información es abrumadora, muchos documentos presentan tachones legales destinados exclusivamente a proteger la identidad de las víctimas o información sensible de investigaciones que aún continúan abiertas.

Jeffrey Epstein murió en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Años después, su sombra continúa proyectándose sobre la élite mundial mientras el público y los investigadores desmenuzan cada página de este nuevo y masivo archivo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
2

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
3

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
4

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
6

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Más Noticias
Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios