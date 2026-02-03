"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos provocó un terremoto mediático tras la liberación masiva de archivos vinculados al financiero Jeffrey Epstein. Entre los 3 millones de páginas y miles de videos publicados, una pieza captó la atención del mundo: una entrevista de casi dos horas donde el depredador sexual se enfrenta a preguntas directas sobre su moralidad y su fortuna.