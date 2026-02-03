"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.
Una entrevista inédita, grabada poco antes de su muerte, revela el lado más cínico de Jeffrey Epstein. Entre sonrisas y respuestas evasivas, el financiero se compara con "el diablo" y defiende su fortuna en una filtración masiva de 3 millones de archivos del Departamento de Justicia de EE.UU. difundida por la BBC.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos provocó un terremoto mediático tras la liberación masiva de archivos vinculados al financiero Jeffrey Epstein. Entre los 3 millones de páginas y miles de videos publicados, una pieza captó la atención del mundo: una entrevista de casi dos horas donde el depredador sexual se enfrenta a preguntas directas sobre su moralidad y su fortuna.
"Tengo un buen espejo": El cinismo ante la cámara
En el metraje, cuya fecha y entrevistador aún se mantienen en el anonimato, se observa a un Epstein relajado y, por momentos, sonriente. El intercambio alcanza su punto de máxima tensión cuando el interlocutor le lanza una pregunta frontal: "¿Crees que eres el mismísimo diablo?".
La respuesta de Epstein, cargada de sarcasmo, fue contundente: "Tengo un buen espejo". Ante la insistencia del entrevistador, quien afirmó que el financiero poseía los atributos del mal por su "brillantez", Epstein replicó con frialdad: "¿Es el diablo inteligente? (...) El diablo es brillante".
Ética, dinero "sucio" y su estatus criminal
La grabación, difundida originalmente por la BBC, muestra un intento constante de Epstein por justificar su estilo de vida y su controvertido origen de riqueza:
Sobre su fortuna: al ser cuestionado sobre si su dinero era "sucio", Epstein lo negó tajantemente asegurando que se lo había ganado legítimamente.
Asesoría a figuras oscuras: ante la acusación de haber lucrado asesorando a "las peores personas del mundo", el financiero se limitó a responder que "la ética es un tema complejo", intentando limpiar su imagen mencionando donaciones para causas sanitarias.
Reconocimiento de su historial: aunque admitió ser un "criminal" ante la cámara, intentó minimizar su peligrosidad afirmando que su nivel de depredador sexual era "Nivel 1", el más bajo en la escala de delincuentes sexuales.
Una filtración masiva sin precedentes
Esta publicación responde a una ley aprobada el año pasado que obliga al gobierno a transparentar la investigación. El paquete de datos incluye 180.000 imágenes y 2.000 videos, además de correos electrónicos que datan de más de una década atrás.
Muchos de estos registros detallan el tiempo que Epstein pasó en prisión, informes psicológicos inéditos y datos clave sobre la investigación a su socia, Ghislaine Maxwell, condenada por ayudarlo a traficar con menores de edad.
Según reporta la BBC, aunque la cantidad de información es abrumadora, muchos documentos presentan tachones legales destinados exclusivamente a proteger la identidad de las víctimas o información sensible de investigaciones que aún continúan abiertas.
Jeffrey Epstein murió en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Años después, su sombra continúa proyectándose sobre la élite mundial mientras el público y los investigadores desmenuzan cada página de este nuevo y masivo archivo.