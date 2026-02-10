Secciones
SociedadActualidad

Nuevo DNI 2026: quiénes están obligados a renovar el documento

Desde febrero rige un nuevo formato del DNI, pero no todos deben renovarlo. Quiénes están obligados a actualizar el documento en 2026, cuándo vence y cómo verificar la fecha.

ARCHIVO ARCHIVO ElDoce.tv
Hace 1 Hs

Desde el 1° de febrero rige un nuevo formato para el DNI electrónico y el pasaporte, aprobado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La modificación tiene como objetivo fortalecer los sistemas de seguridad y adecuar los documentos a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este marco, aparecieron consultas respecto de si es obligatorio reemplazar el formato previo y quiénes deben realizar la renovación por vencimiento en 2026.

Tucumán, lista para emitir el nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado

Tucumán, lista para emitir el nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado

DNI 2026: quiénes deben renovar el documento y cuándo vence

Si bien a partir del 1° de febrero los nuevos DNI presentan cambios de diseño y mayores estándares de seguridad, no es necesario renovar los documentos que aún se encuentren vigentes, excepto cuando llegue su vencimiento. Por este motivo, en 2026 deberán actualizar el DNI las personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, dado que los documentos (tanto de argentinos como de extranjeros) tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.

Una vez superado ese plazo, el DNI pierde validez y no puede utilizarse para trámites, contratación de servicios, viajes dentro del país, trabajo, estudio ni acceso a la salud pública o a programas sociales. En cuanto a los menores de edad, la renovación corresponde entre los cinco y ocho años y nuevamente a los 14. El vencimiento del documento puede verificarse en el frente de la tarjeta, debajo de los datos personales.

Cómo tramitar un nuevo ejemplar de DNI

1. Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domicilio, o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

2. Presentate en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.

3. Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.

4. Cuando va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si vas a retiralo a una oficina, presentate con la constancia de solicitud de trámite.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Lo que deberá hacer cada signo del zodíaco chino para alinearse a la energía del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Lo que deberá hacer cada signo del zodíaco chino para alinearse a la energía del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Test de personalidad: el camino que elijas revela cómo tomar una decisión difícil

Test de personalidad: el camino que elijas revela cómo tomar una decisión difícil

Así es la impresionante nueva mansión de Wanda Nara: paredes de mármol y recuerdos prohibidos

Así es la impresionante nueva mansión de Wanda Nara: paredes de mármol y recuerdos prohibidos

Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
4

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
5

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
6

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Más Noticias
Marcela Ruiz salió cruce del Defensor Oficial que publicó una Carta a los jueces ante quienes litigo

Marcela Ruiz salió cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Comentarios