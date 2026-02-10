Nuevo DNI 2026: quiénes están obligados a renovar el documento

Si bien a partir del 1° de febrero los nuevos DNI presentan cambios de diseño y mayores estándares de seguridad, no es necesario renovar los documentos que aún se encuentren vigentes, excepto cuando llegue su vencimiento. Por este motivo, en 2026 deberán actualizar el DNI las personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, dado que los documentos (tanto de argentinos como de extranjeros) tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.