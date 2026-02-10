Nuevo DNI 2026: quiénes están obligados a renovar el documento

Desde el 1° de febrero rige un nuevo formato para el DNI electrónico y el pasaporte, aprobado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La modificación tiene como objetivo fortalecer los sistemas de seguridad y adecuar los documentos a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este marco, aparecieron consultas respecto de si es obligatorio reemplazar el formato previo y quiénes deben realizar la renovación por vencimiento en 2026.
DNI 2026: quiénes deben renovar el documento y cuándo vence
Si bien a partir del 1° de febrero los nuevos DNI presentan cambios de diseño y mayores estándares de seguridad, no es necesario renovar los documentos que aún se encuentren vigentes, excepto cuando llegue su vencimiento. Por este motivo, en 2026 deberán actualizar el DNI las personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, dado que los documentos (tanto de argentinos como de extranjeros) tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.
Una vez superado ese plazo, el DNI pierde validez y no puede utilizarse para trámites, contratación de servicios, viajes dentro del país, trabajo, estudio ni acceso a la salud pública o a programas sociales. En cuanto a los menores de edad, la renovación corresponde entre los cinco y ocho años y nuevamente a los 14. El vencimiento del documento puede verificarse en el frente de la tarjeta, debajo de los datos personales.
Cómo tramitar un nuevo ejemplar de DNI
1. Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domicilio, o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.
2. Presentate en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.
3. Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.
4. Cuando va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si vas a retiralo a una oficina, presentate con la constancia de solicitud de trámite.