¿Por qué las várices empeoran en el verano?

La circulación venosa en las piernas se hace más difícil durante el verano debido a las altas temperaturas. Con el calor, las paredes de las venas se dilatan y el retorno venoso es más lento. Por lo tanto, también es más frecuente que aparezcan nuevas varices, venas varicosas o arañas vasculares, explica la Doctora María Antònia Bonany Pagès del Centro de Enfermedades de Venas en Barcelona. Cuando las temperaturas a las que está expuesto nuestro cuerpo superan los 25 grados, las personas con varices pueden sufrir complicaciones ya que se vasodilatan y aumenta el calibre de las mismas.