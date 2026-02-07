Consumo prolongado de dispositivos: cuando la tecnología desenfoca la mirada

Florencia Perea, médica especialista en oftalmología infantil, habló del impacto significativo que tiene el consumo prolongado de dispositivos tecnológicos en la salud visual de las infancias y las adolescencias.
“Una de las principales consecuencias es la miopía, porque incrementa el riesgo de aparición y acelera su avance en pacientes que ya tienen ese diagnóstico”, Asimismo, explicó que este trastorno visual se transformó en un problema de salud pública global y que, según estimaciones, para 2050 la mitad de la población del mundo la padecerá.
Mirar pantallas durante mucho tiempo y de cerca obliga a los ojos a hacer un esfuerzo constante para enfocar. Esto, sumado a pasar poco tiempo al aire libre y con luz natural, provoca que el ojo se alargue y reduzca la dopamina, que regula ese crecimiento. Como resultado, aumenta el riesgo de desarrollar miopía y de que esta avance, explicó Perea.
Agregó a su argumentación que la exposición a pantallas en horarios nocturnos es un factor que influye en la falta de sueño y altera la calidad del mismo, lo cual repercute negativamente en el rendimiento visual, cognitivo y escolar. El sueño adecuado, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo neurológico, cognitivo y el desempeño académico de niños y niñas.
Regla 20-20-20
“Una recomendación práctica que doy es la regla 20-20-20”. Esto significa que cada 20 minutos frente a una pantalla, se debe apartar la vista y mirar un punto lejano, a unos seis metros, durante 20 segundos, explicó la doctora.
En diálogo con LA GACETA, Perea recomendó parpadear con frecuencia para mantener los ojos hidratados, respetar la distancia adecuada de uso de los dispositivos y cuidar la postura. En el caso de los niños, resulta fundamental pasar tiempo al aire libre y exponerse de manera saludable a la luz natural. Por último, aconsejó evitar las pantallas antes de dormir para favorecer un descanso reparador.