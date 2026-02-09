De “Tití me preguntó” a “El apagón”: los seis fuertes mensajes de Bad Bunny en el Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, convirtió el escenario del Super Bowl en una celebración latina y una declaración de identidad. En poco más de 13 minutos, el artista puertorriqueño desplegó un show cargado de símbolos, referencias culturales y mensajes sociales, sin abandonar el baile ni el espíritu festivo que lo caracteriza. Ante una audiencia de cientos de millones de personas, habló en español, reivindicó sus raíces y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.