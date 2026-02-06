Bad Bunny en el Super Bowl: cuándo será el show que genera polémica y expectativa en Estados Unidos

Entre las barreras cada vez más duras a las que se enfrentan los extranjeros para viajar a Estados Unidos o incluso permanecer en aquel país, el desprecio del presidente Donald Trump por su herencia puertorriqueña y sus declaraciones de repudio a ICE durante la ceremonia de los Grammys, la presentación de Bad Bunny en el concierto musical más visto del mundo es tanto un evento controvertido como una ocasión histórica. Falta poco para esta fiesta que irá más allá de lo artístico y tocará las tensiones fronterizas de EE.UU. con el mundo.