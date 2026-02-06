Secciones
Bad Bunny en el Super Bowl: cuándo será el show que genera polémica y expectativa en Estados Unidos

La controvertida presentación de Bad Bunny en el programa más visto del mundo generó movimientos en la política y tensiones en el ámbito cultural.

Hace 2 Hs

Entre las barreras cada vez más duras a las que se enfrentan los extranjeros para viajar a Estados Unidos o incluso permanecer en aquel país, el desprecio del presidente Donald Trump por su herencia puertorriqueña y sus declaraciones de repudio a ICE durante la ceremonia de los Grammys, la presentación de Bad Bunny en el concierto musical más visto del mundo es tanto un evento controvertido como una ocasión histórica. Falta poco para esta fiesta que irá más allá de lo artístico y tocará las tensiones fronterizas de EE.UU. con el mundo.

Este domingo 8 de febrero, Benito Antonio llevará toda su música, incluido Debí Tirar Más Fotos, reconocido como mejor álbum del año en los premios Grammy, al escenario instalado en el Levi's Stadium, donde se celebrará la gran final del fútbol americano, un evento extremadamente convocante. El cantante latino será parte del espectáculo de medio tiempo, tras el inicio del juego a las 18:30 hs (ET).

Un show controvertido

Bad Bunny será el primer artista en realizar una performance de intermedio completamente en español. Esta tendrá su arranque alrededor de las 20:00 hs y las 20:30 hs, luego de los primeros cuartos del partido. El horario exacto depende del desarrollo del encuentro entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seattle Seahawks, que se lleva a cabo en la casa de los San Francisco 49ers, de Santa Clara, California.

Benito presidirá el set tras haberse consagrado en los premios Grammy y haber sido crítico del mandatario Trump y las políticas de inmigración de su administración. Su elección en el programa más visto en la TV estadounidense (solo 100 millones de espectadores en el país norteamericano) generó el malestar en la oposición, lo que incluso llevó a una organización conservadora en Estados Unidos a planificar un evento alternativo durante el receso, protagonizado por el cantante y aliado de Trump, Kid Rock.

"Creo que el presidente preferiría mucho más una actuación de Kid Rock que de Bad Bunny, debo decirlo", dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿Con quién se presentará Bad Bunny?

La banda norteamericana Green Day es la encargada de abrir el evento con un despliegue musical que conmemora el 60 aniversario de esta justa deportiva.

Otros artistas estadounidenses como Brandi Carlile, serán los intérpretes de piezas tradicionales antes de la primera patada. Ella dará inicio al evento deportivo con America the Beautiful, una de las melodías patrióticas más queridas y conocidas por los ciudadanos. Mientras que Coco Jones entonará Lift Every Voice and Sing, también nombrada como el himno nacional negro.

La estrella pop Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, antes de que inicie la revancha entre Patriots y Seahawks.

