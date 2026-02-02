Desde Bad Bunny a Kendrick Lamar: ¿qué pasó en los Grammys 2026?

La ceremonia de los Grammys 2026 celebró la música y el esfuerzo colectivo detrás de cada producción sonora. Este evento determina gran parte de la recepción comercial de los artistas en el futuro cercano. Obtener un gramófono dorado impulsa carreras emergentes y consolida trayectorias de larga data en la industria global.
La producción de la noche mostró un cuidado extremo donde cada detalle pareció fríamente calculado. El objetivo principal residió en reconocer a productores, compositores e intérpretes por igual. Pese a la estructura rígida, varios sucesos auténticos e inesperados lograron trascender la solemnidad del escenario.
Los momentos más destacados de los Grammys 2026
El discurso de Bad Bunny
El artista puertorriqueño captó la atención general al lucir el primer diseño de ropa masculina de la casa Schiaparelli. Sus palabras conmovieron a la audiencia mediante una férrea defensa de la población latina y un llamado al amor frente al odio social. Además, protagonizó un segmento divertido junto a Trevor Noah, quien intentó hablar español para presentar una breve interpretación musical.
El primer Grammy de FKA twigs
Tras producir música con una identidad única desde el año 2004, la cantante británica obtuvo finalmente su primer reconocimiento oficial. Durante su discurso, recordó a los presentes que su carrera abarca décadas de trabajo constante pese a parecer una "artista nueva" para algunos. Su mensaje sirvió de inspiración para los nuevos talentos que buscan validación en un mercado competitivo.
La era de Kendrick Lamar
El rapero dominó las categorías principales del género urbano durante los primeros minutos de la gala televisada. Al ganar múltiples premios por su desempeño melódico y su último álbum, rompió la marca histórica de reconocimientos para un artista de rap. Este hito superó el récord previo de Jay-Z y estableció un nuevo estándar de excelencia en la disciplina.
Un encuentro memorable
La prensa capturó una fotografía inesperada que unió a Justin Bieber, Hailey Bieber y Bad Bunny en un mismo encuadre. Este cruce de celebridades generó un impacto inmediato en las redes sociales debido a la relevancia de los involucrados. El momento documentó la convivencia amistosa entre las figuras más influyentes de la música contemporánea actual.
Best New Artist: Categoría de las mujeres
La racha femenina en la categoría de Mejor Artista Nuevo continuó firme con la coronación de Olivia Dean. Desde 2018, nombres como Dua Lipa, Billie Eilish y Olivia Rodrigo dominaron este galardón de forma ininterrumpida. Dean se suma ahora a este selecto grupo de ganadoras que representan el futuro del pop y la composición.
Las presentaciones musicales
La escenografía alcanzó niveles cinematográficos con aviones construidos por Sabrina Carpenter y ciudades enteras creadas por Tyler, the Creator. Por el contrario, artistas como Lola Young prefirieron la sencillez de un piano para destacar la potencia de su voz. Cada acto musical aportó una estética distinta que enriqueció la narrativa visual de la premiación.
El legado de Cher
La Academia otorgó a Cher el premio al legado musical por su trayectoria ininterrumpida desde la década de los sesenta. Su capacidad de renovación a través de los años setenta, ochenta y noventa fue el eje central del homenaje. La cantante recibió una ovación de pie tras ser reconocida como un ícono de versatilidad y estilo eterno.
Los discursos en apoyo a latinos
Diversos artistas utilizaron pins con consignas políticas y mensajes de rechazo a las políticas migratorias restrictivas. Billie Eilish dedicó su premio a la Canción del Año a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Estas declaraciones ocurrieron en un contexto político tenso, otorgando un peso social profundo a la ceremonia.