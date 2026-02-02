Secciones
SociedadActualidad

Desde Bad Bunny a Kendrick Lamar: ¿qué pasó en los Grammys 2026?

Obtener un gramófono dorado impulsa carreras emergentes y consolida trayectorias de larga data en la industria global.

Desde Bad Bunny a Kendrick Lamar: ¿qué pasó en los Grammys 2026? Latin Grammy 2026
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La ceremonia de los Grammys 2026 celebró la música y el esfuerzo colectivo detrás de cada producción sonora. Este evento determina gran parte de la recepción comercial de los artistas en el futuro cercano. Obtener un gramófono dorado impulsa carreras emergentes y consolida trayectorias de larga data en la industria global.

Bad Bunny busca hacer historia en los Premios Grammy 2026

Bad Bunny busca hacer historia en los Premios Grammy 2026

La producción de la noche mostró un cuidado extremo donde cada detalle pareció fríamente calculado. El objetivo principal residió en reconocer a productores, compositores e intérpretes por igual. Pese a la estructura rígida, varios sucesos auténticos e inesperados lograron trascender la solemnidad del escenario.

Los momentos más destacados de los Grammys 2026

El discurso de Bad Bunny

El artista puertorriqueño captó la atención general al lucir el primer diseño de ropa masculina de la casa Schiaparelli. Sus palabras conmovieron a la audiencia mediante una férrea defensa de la población latina y un llamado al amor frente al odio social. Además, protagonizó un segmento divertido junto a Trevor Noah, quien intentó hablar español para presentar una breve interpretación musical.

El primer Grammy de FKA twigs

Tras producir música con una identidad única desde el año 2004, la cantante británica obtuvo finalmente su primer reconocimiento oficial. Durante su discurso, recordó a los presentes que su carrera abarca décadas de trabajo constante pese a parecer una "artista nueva" para algunos. Su mensaje sirvió de inspiración para los nuevos talentos que buscan validación en un mercado competitivo.

La era de Kendrick Lamar

El rapero dominó las categorías principales del género urbano durante los primeros minutos de la gala televisada. Al ganar múltiples premios por su desempeño melódico y su último álbum, rompió la marca histórica de reconocimientos para un artista de rap. Este hito superó el récord previo de Jay-Z y estableció un nuevo estándar de excelencia en la disciplina.

Un encuentro memorable

La prensa capturó una fotografía inesperada que unió a Justin Bieber, Hailey Bieber y Bad Bunny en un mismo encuadre. Este cruce de celebridades generó un impacto inmediato en las redes sociales debido a la relevancia de los involucrados. El momento documentó la convivencia amistosa entre las figuras más influyentes de la música contemporánea actual.

Best New Artist: Categoría de las mujeres

La racha femenina en la categoría de Mejor Artista Nuevo continuó firme con la coronación de Olivia Dean. Desde 2018, nombres como Dua Lipa, Billie Eilish y Olivia Rodrigo dominaron este galardón de forma ininterrumpida. Dean se suma ahora a este selecto grupo de ganadoras que representan el futuro del pop y la composición.

Las presentaciones musicales

La escenografía alcanzó niveles cinematográficos con aviones construidos por Sabrina Carpenter y ciudades enteras creadas por Tyler, the Creator. Por el contrario, artistas como Lola Young prefirieron la sencillez de un piano para destacar la potencia de su voz. Cada acto musical aportó una estética distinta que enriqueció la narrativa visual de la premiación.

El legado de Cher

La Academia otorgó a Cher el premio al legado musical por su trayectoria ininterrumpida desde la década de los sesenta. Su capacidad de renovación a través de los años setenta, ochenta y noventa fue el eje central del homenaje. La cantante recibió una ovación de pie tras ser reconocida como un ícono de versatilidad y estilo eterno.

Los discursos en apoyo a latinos

Diversos artistas utilizaron pins con consignas políticas y mensajes de rechazo a las políticas migratorias restrictivas. Billie Eilish dedicó su premio a la Canción del Año a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Estas declaraciones ocurrieron en un contexto político tenso, otorgando un peso social profundo a la ceremonia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La publicidad llega también a la IA: ChatGPT incorporará anuncios basados en conversaciones

La publicidad llega también a la IA: ChatGPT incorporará anuncios basados en conversaciones

Estos son los tres ejercicios que deberías hacer para fortalecer la espalda y reducir el dolor lumbar

Estos son los tres ejercicios que deberías hacer para fortalecer la espalda y reducir el dolor lumbar

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Comentarios