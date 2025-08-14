Puerto Rico proyecta ingresos millonarios por los 30 conciertos de Bad Bunny

U$S 200 millones y más de 400.000 boletos vendidos

Lo que parecía sólo un gran evento musical se convirtió también en un motor económico poderoso. Según la organización Discover Puerto Rico, los 30 recitales que comenzaron el 11 de julio y concluirán el 14 de septiembre, podrían generar más de U$S 200 millones en impacto económico. Hoteles, restaurantes, comercios y hasta empresas de turismo están recibiendo un impulso inesperado, especialmente en meses tradicionalmente lentos para el turismo por la temporada de huracanes.