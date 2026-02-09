Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años
Con una actuación quirúrgica y el protagonismo absoluto de Jason Myers, los Seahawks vencieron 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl de Santa Clara y levantaron el trofeo por primera vez en 12 años, apoyados en el control del juego, la eficacia y una defensa determinante.
Después de más de una década de espera, Seattle Seahawks volvió a tocar el cielo de la NFL. En el Super Bowl disputado en Santa Clara, el equipo del Noroeste se impuso con autoridad por 29-13 a New England Patriots, en una final que se fue decantando de manera progresiva y que tuvo como gran protagonista al pateador Jason Myers.
El partido arrancó con un desarrollo cerrado y sin touchdowns. Desde la yarda 33, Myers rompió el cero con un gol de campo que puso a Seattle 3-0 en el primer cuarto. Esa sería una constante durante toda la primera mitad. New England intentó responder por el aire, pero un pase incompleto de Sam Darnold a Cooper Kupp derivó en otra posesión para los Seahawks y en un nuevo acierto de Myers, que estiró la ventaja a 6-0. Antes del descanso, y con apenas segundos en el reloj, Seattle volvió a optar por la patada: tercer gol de campo del encuentro y un 9-0 que reflejaba el dominio territorial, aunque sin golpes definitivos.
El entretiempo tuvo un show tan impactante como diverso. Bad Bunny encabezó el espectáculo con canciones de su álbum DtMf, acompañado por Lady Gaga en “Die With A Smile”. Más tarde, Ricky Martin sumó un mensaje político y latino, en un desfile de banderas que le dio un fuerte tono identitario al show.
En el tercer cuarto, Seattle mantuvo la misma lógica: avanzar, consumir reloj y sumar. Myers acertó su cuarto gol de campo para el 12-0, hasta que finalmente llegó el quiebre. En el último cuarto, Sam Darnold conectó con AJ Barner para el primer touchdown de los Seahawks, y una nueva patada llevó el marcador a 19-0. Los Patriots reaccionaron con una anotación de Mack Hollins para el 19-7.
Luego, un robo de balón de Devon Witherspoon derivó en el touchdown defensivo de Uchenna Nwosu, que prácticamente sentenció la historia (22-7). New England descontó con un touchdown de Rhamondre Stevenson, pero ya era tarde para cambiar la historia.
12 años después, Seattle volvió a festejar. Con paciencia, precisión y una noche histórica de su pateador, los Seahawks recuperaron su lugar en la cima de la NFL.