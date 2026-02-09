Seattle Seahawks vuelve a ser el rey de la NFL tras 12 años

El partido arrancó con un desarrollo cerrado y sin touchdowns. Desde la yarda 33, Myers rompió el cero con un gol de campo que puso a Seattle 3-0 en el primer cuarto. Esa sería una constante durante toda la primera mitad. New England intentó responder por el aire, pero un pase incompleto de Sam Darnold a Cooper Kupp derivó en otra posesión para los Seahawks y en un nuevo acierto de Myers, que estiró la ventaja a 6-0. Antes del descanso, y con apenas segundos en el reloj, Seattle volvió a optar por la patada: tercer gol de campo del encuentro y un 9-0 que reflejaba el dominio territorial, aunque sin golpes definitivos.