Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

Tucumán Central ya sabe dónde se jugará el partido que puede cambiar su historia deportiva. La final por el ascenso al Federal A tendrá como escenario el Estadio Bicentenario de Catamarca.
La confirmación llegó este lunes desde el Consejo Federal, que oficializó las sedes para los cuatro cruces interregionales que definirán los boletos de la temporada 2025/26. En el caso del conjunto tucumano, el rival será General Paz Juniors, que viene de imponerse en su llave y ratificó el peso de su tradición en este tipo de instancias.
Más allá de la elección del estadio, todavía quedan aspectos importantes por resolver. Este martes, desde las 15, los directivos de los ocho clubes finalistas participarán de una reunión en AFA junto a las autoridades para coordinar la organización integral de los encuentros. Allí se tratarán temas vinculados a la venta de entradas, el público habilitado, los traslados, la logística, el operativo de prensa y el arbitraje. La presidenta Soledad González formará parte de ese cónclave.
Mientras tanto, el plantel retomará hoy los entrenamientos a las 16.30 con la mira puesta en el viaje y en los detalles futbolísticos. El cuerpo técnico que encabeza Walter Arrieta podrá volver a contar con el delantero Nelson Martínez Llanos, que ya cumplió la sanción por acumulación de amarillas. Distinta es la situación del defensor Damián Ovejero, expulsado en la final de la Región Norte ante Talleres de Perico y suspendido por dos fechas.
La idea del entrenador es disponer lo mejor que tiene a mano y, en principio, se perfila el ingreso de Martínez Llanos por Ezequiel Martínez. Si no hay cambios, la delegación partirá el sábado después de la práctica matutina y tras el almuerzo en el club.
Con la sede confirmada y la planificación en marcha, el sueño empieza a tomar forma. Ahora queda recorrer los últimos pasos.