Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

Mientras tanto, el plantel retomará hoy los entrenamientos a las 16.30 con la mira puesta en el viaje y en los detalles futbolísticos. El cuerpo técnico que encabeza Walter Arrieta podrá volver a contar con el delantero Nelson Martínez Llanos, que ya cumplió la sanción por acumulación de amarillas. Distinta es la situación del defensor Damián Ovejero, expulsado en la final de la Región Norte ante Talleres de Perico y suspendido por dos fechas.