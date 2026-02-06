Un Sarmiento urgido recibe a Atlético en Junín

Sarmiento de Junín será el próximo escollo de Atlético Tucumán en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y llega al cruce del domingo con una necesidad clara: mejorar su funcionamiento para empezar a sumar con mayor regularidad. “Necesitamos jugar mejor, no hay mucho misterio”, reconoció sin rodeos Facundo Sava tras la derrota 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, una frase que sintetiza el momento de un equipo en plena reconstrucción.
El arranque del “Verde” en el certamen fue irregular. En el debut cayó ante Argentinos Juniors por 1-0 en la última jugada, luego consiguió su única victoria hasta el momento como local frente a Banfield (1-0) y en la tercera fecha volvió a tropezar en su visita a Mendoza. El duelo ante Atlético será su segunda presentación en casa y aparece como una oportunidad para afirmarse, pero también como una prueba exigente ante un rival que llega con buenas sensaciones desde el juego.
La continuidad de Sava al frente del plantel implicó un profundo recambio, condicionado por un objetivo prioritario: escaparle al descenso. Sarmiento inició la temporada con un coeficiente delicado y hoy se ubica en la parte baja de la tabla de promedios, en una pelea cerrada que también involucra a Banfield, Newell’s, Central Córdoba y el propio Atlético. Cada punto, en ese contexto, adquiere un valor doble.
En lo táctico, el entrenador optó por un esquema 3-5-2 en el último compromiso, buscando mayor equilibrio defensivo y densidad en la mitad de la cancha. Javier Burrai fue el arquero; la línea de tres la conformaron Gastón Arturía, Renzo Orihuela y Lucas Suárez; mientras que el mediocampo tuvo a Santiago Salle, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Jonatan Gómez y Yair Aismendi. Más suelto, como enlace, se movió el colombiano Jhon Rentería, con Diego Churín como referencia ofensiva.
Para recibir a Atlético, Sava recuperará a su capitán Juan Manuel Insaurralde, de 41 años, tras cumplir una fecha de suspensión. Su regreso podría modificar la zaga, relegando a Arturía al banco. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Manuel García, lesionado en el debut ante Argentinos, aunque su presencia todavía es una incógnita.
El mercado de pases reflejó la magnitud del cambio. Sarmiento incorporó a 12 futbolistas, renovó a tres y recuperó a dos, al tiempo que se desvincularon otros 12 jugadores. Entre las caras nuevas se destaca Burrai, arquero de amplia experiencia y con pasado en la selección de Ecuador, que transita su segundo ciclo en el club. En defensa llegaron Juan Manuel Cabrera, Lucas Suárez, Santiago Salle y Arturía, además de las continuidades de Insaurralde y Orihuela.
En la mitad de la cancha, Sava sumó a Cristian Zabala, proveniente de Independiente del Valle, y a Thiago Santamarina, surgido de Argentinos Juniors. También renovó Carlos Villalba y regresaron Manuel Monaco, desde el fútbol colombiano, y Sergio Quiroga, de Ferro. En ofensiva, la apuesta fue Diego Churín, delantero de 36 años y vasta trayectoria internacional, autor del gol del triunfo ante Banfield y con 117 tantos en su carrera.
#TorneoMercadoLibre Apertura— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) February 4, 2026
â© PRÃXIMO PARTIDO â FECHA 4
ð Sarmiento
ðï¸ Domingo 8/2 | â° 17:00 hs
ðï¸ Estadio Eva PerÃ³n
ð¤ Ãrbitro: Ariel Penel
ðº @TNTSportsAR
â¡ï¸ Suscribite a https://t.co/NIIUPNXwkr pic.twitter.com/6N0Xmc5wLR
Un capítulo aparte merece Jhon Rentería, una de las grandes apuestas a futuro. El colombiano, de apenas 20 años, llegó en enero de 2025 a préstamo desde Itaquí Leones, jugó en reserva y sumó minutos en primera hasta que el club decidió adquirir el 70% de su pase y firmarle contrato por tres años. Viene de disputar el Mundial Sub 20 y ya fue titular ante Banfield e Independiente Rivadavia, alternando el puesto con Junior Marabel.
Así, Sarmiento se prepara para recibir a Atlético con la urgencia de mejorar su rendimiento y la expectativa de consolidar una base en medio del recambio. Para el “Colorado” Sava, el mensaje es claro: encontrar un mejor funcionamiento es el primer paso para empezar a escaparle a una pelea que promete ser larga y sin margen de error.