Un Sarmiento urgido recibe a Atlético en Junín

El arranque del “Verde” en el certamen fue irregular. En el debut cayó ante Argentinos Juniors por 1-0 en la última jugada, luego consiguió su única victoria hasta el momento como local frente a Banfield (1-0) y en la tercera fecha volvió a tropezar en su visita a Mendoza. El duelo ante Atlético será su segunda presentación en casa y aparece como una oportunidad para afirmarse, pero también como una prueba exigente ante un rival que llega con buenas sensaciones desde el juego.