Se conoció la lista de convocados de la Reserva de Atlético Tucumán para el debut ante Aldosivi

Con el debut a la vuelta de la esquina, la Reserva de Atlético Tucumán dio a conocer la lista de jugadores convocados para afrontar la primera fecha del Torneo Proyección 2026. El estreno será este martes, desde las 17, ante Aldosivi en Mar del Plata, y marcará el inicio formal del ciclo de Ramiro González como entrenador del equipo.
La nómina confirma varias de las señales que el club venía mostrando en las últimas semanas: continuidad de una base que ya fue protagonista en 2025 y una fuerte apuesta por deportistas incorporados en este mercado, muchos de ellos con pasado en canteras de peso del fútbol argentino.
En el arco, González citó a Enrique Maza y Alex Villa. La defensa presenta una mezcla de nombres conocidos y caras nuevas, con Juan Posse, Santiago Cortes, Mariano Tarifa, Tomás Jung, Uriel Funes, Facundo Ovalles, Agustín Gálvez y Luciano García. En el mediocampo aparecen Santiago Banegas, Thiago Tarabay, Martín Paz, Juan Valdéz, Fabricio Velardes, Germain Vallejo y Mauro Carrizo, mientras que el ataque estará conformado por Ian Machena, Lucas Videla, Luis Bertulo, Rodrigo Granillo, Ezequiel García y Román Fernández.
ðâ½ Convocados â Reserva— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) February 2, 2026
Estos son los jugadores convocados por Ramiro GonzÃ¡lez para el debut de la Reserva en el Torneo ProyecciÃ³n Apertura, frente a Aldosivi.
Primer desafÃo del aÃ±o, con ilusiÃ³n y compromiso.#ReservaDecana #TorneoProyecciÃ³n #VamosDecano ð©µð¤ pic.twitter.com/SNEjK5OCVT
La lista refleja el plan de reestructuración que el “Decano” viene profundizando en la Reserva. En los últimos días, el club oficializó la llegada de cinco refuerzos con el pase en su poder: Jung y Funes (formados en River), Videla y Machena (procedentes de Vélez) y Fernández (ex Racing). Todos ellos forman parte de la convocatoria para el debut, una señal clara de la confianza del cuerpo técnico en su rápida adaptación.
El desafío inicial no será sencillo. Atlético integrará una Zona A exigente, con rivales de peso y un calendario que obliga a competir fuerte desde el arranque. Tras el estreno ante Aldosivi, el equipo volverá rápidamente a Tucumán para preparar la segunda fecha, cuando reciba a Argentinos Juniors en el José Fierro, en lo que será la primera presentación del año ante su gente.
Más allá del resultado inmediato, el mensaje del entrenador en la previa indicó que el foco está puesto en la formación y en el desarrollo de futbolistas que puedan dar el salto a Primera. Sin embargo, el antecedente de la temporada pasada alimenta la ilusión de volver a ser competitivos.