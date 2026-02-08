Tucumán Central ya tiene rival: General Paz Juniors ganó en La Banda y jugará por el ascenso

General Paz Juniors volvió a demostrar por qué su nombre pesa en este tipo de definiciones. El equipo cordobés, histórico verdugo de Atlético y San Martín en tiempos del Argentino A, se metió en la final por el ascenso al Federal A tras vencer 1-0 como visitante a Central Argentino, en La Banda, y cerrar la final Centro con un global de 4-2. Ahora, el “Poeta” será el rival de Tucumán Central en la final por el ascenso, que se jugará el domingo 15, muy probablemente en Catamarca o en Santiago del Estero, a la espera de la confirmación del Consejo Federal.