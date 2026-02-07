La CGT ratificó su rechazo a la reforma laboral y apuntó contra Federico Sturzenegger

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios de la Confederación General del Trabajo (CGT), ratificó que la organización rechaza "de plano" el proyecto de reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei y cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En diálogo con Radio Mitre, el dirigente de la central obrera afirmó: "Lo rechazamos de plano porque este proyecto tal cual como está redactado tiene una carga maliciosa e ideológica y sabemos de quién: lo dijimos públicamente y abiertamente que es Federico Sturzenegger".
A cuatro días del tratamiento del proyecto en el Senado, el dirigente sindical también cuestionó la falta de instancias de diálogo con el Ejecutivo. "Nunca generaron el ámbito para discutirlo, nunca nos sentaron. Si quieren discutir, discutamos, pero que se sienten todos los actores y no la famosa mentira del Consejo de Mayo", sostuvo.
"Era un espacio constructivo no vinculante y decía que nada de lo que saliera de ahí podía salir si una de las personas de los que intervenía no estaba de acuerdo. El compañero Gerardo Martínez no estaba de acuerdo con las cosas que se hablaron ahí y sin embargo salió este proyecto que no tiene el acompañamiento", arremetió.
Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral
Ayer, la CGT resolvió movilizarse frente al Congreso de la Nación el próximo 11 de febrero, jornada en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Si bien desde la conducción cegetista admitieron que el escenario parlamentario es complejo, señalaron que apuestan a un final abierto que permita rechazar o, al menos, morigerar el alcance de la iniciativa oficial. En ese marco, la posibilidad de convocar a un paro general no fue discutida y quedó descartada, al menos por el momento.
En conferencia de prensa, el co-secretario Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” en la Plaza del Congreso, prevista para el miércoles a partir de las 15. Antes del encuentro del Consejo Directivo, dentro de la CGT había trascendido un fuerte debate interno entre quienes proponían continuar apostando al diálogo y aquellos que impulsaban avanzar con medidas de fuerza como un paro. Finalmente, se optó por una instancia intermedia.
Tras más de tres horas de deliberaciones, los principales referentes gremiales consensuaron avanzar con una “movilización fuerte” como próxima acción frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral.
Sola remarcó que el conflicto excede el plano sindical y tiene un trasfondo político. En ese sentido, apuntó directamente a los legisladores que participen del debate parlamentario. “Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, afirmó el titular del sindicato del Seguro. Además, indicó que la central obrera ya planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, así como también ante “representantes de las pymes”.
Según explicó, la convocatoria a un paro general podría evaluarse más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”