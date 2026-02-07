La CGT ratificó su rechazo a la reforma laboral y apuntó contra Federico Sturzenegger

Ayer, la CGT resolvió movilizarse frente al Congreso de la Nación el próximo 11 de febrero, jornada en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Si bien desde la conducción cegetista admitieron que el escenario parlamentario es complejo, señalaron que apuestan a un final abierto que permita rechazar o, al menos, morigerar el alcance de la iniciativa oficial. En ese marco, la posibilidad de convocar a un paro general no fue discutida y quedó descartada, al menos por el momento.