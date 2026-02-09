Secciones
Rechazo a la reforma laboral: la CGT desafiará el protocolo antipiquetes

La central obrera se movilizará el miércoles

Hace 2 Hs

El Gobierno hará cumplir el próximo miércoles el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. Será en el marco de la movilización de la CGT en rechazo de la reforma laboral, cuyos detalles se discutirán ese mismo día en el recinto del Senado.

La protesta fue anunciada el viernes por el triunvirato cegetista, tras una reunión de su consejo directivo. Además, la central sindical replicará la protesta en las casas de gobierno provinciales para expresar su rechazo al proyecto en todo el país. Por ahora, la CGT descartó convocar a un paro general.

La movilización sindical se superpondrá con la marcha habitual de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que todos los miércoles se concentran frente al Congreso para reclamar mejoras en haberes y prestaciones.

El protocolo antipiquetes fue diseñado para garantizar la libre circulación en rutas y vías nacionales. Además, habilita la intervención directa de las fuerzas federales para despejar cortes.

