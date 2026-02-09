¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Las críticas de Bad Bunny a la administración de Trump

El enfrentamiento entre el jefe de Estado y el músico no es nuevo. Trump se había opuesto a la designación de Bad Bunny desde el anuncio oficial de la NFL, calificándola como una "decisión ridícula". Por su parte, el cantante utilizó su exposición mediática para denunciar las políticas migratorias de la administración Trump, especialmente tras sus recientes declaraciones en los premios Grammy, donde exclamó "Fuera ICE" y recordó que los latinos "son humanos y son americanos".