¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El mandatario descalificó la presentación del puertoriqueño, quien cantó en español y exhibió un show latino en uno de los eventos de mayor televisación de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl Donald Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Hace 2 Hs

El Super Bowl LX no solo será recordado solamente por el resultado en el campo, sino por haber profundizado la fractura cultural y política en los Estados Unidos. Luego de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo, el presidente Donald Trump lanzó una feroz crítica a través de sus redes sociales, calificando el espectáculo como una "afrenta a la grandeza" del país y uno de los peores eventos en la historia de la NFL.

Fiel a su estilo directo y combativo, el mandatario estadounidense utilizó su plataforma, Truth Social, para arremeter contra el artista puertorriqueño que se consagró hace una semana con el Grammy al mejor álbum. Según Trump, el show fue "absolutamente terrible" y no logró alinearse con los estándares de "éxito, creatividad y excelencia" que su administración promueve.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", afirmó el presidente, haciendo alusión al hecho de que el "Conejo Malo" realizó su set íntegramente en español. Además, Trump describió las coreografías como "repugnantes" y "asquerosas", señalando que resultaban inapropiadas para la audiencia infantil que sintoniza el evento a nivel global.

Para el republicano, el espectáculo representó una "bofetada en la cara" para una nación que, según sus palabras, está batiendo récords históricos en el mercado de valores

Las críticas de Bad Bunny a la administración de Trump

El enfrentamiento entre el jefe de Estado y el músico no es nuevo. Trump se había opuesto a la designación de Bad Bunny desde el anuncio oficial de la NFL, calificándola como una "decisión ridícula". Por su parte, el cantante utilizó su exposición mediática para denunciar las políticas migratorias de la administración Trump, especialmente tras sus recientes declaraciones en los premios Grammy, donde exclamó "Fuera ICE" y recordó que los latinos "son humanos y son americanos".

Durante el show de medio tiempo, Bad Bunny redobló su mensaje político al exhibir banderas de toda América Latina y declarar que "lo único más poderoso que el odio es el amor". Esta carga simbólica fue interpretada por el entorno presidencial como una provocación directa, exacerbando las tensiones sobre la identidad nacional y el uso del español en eventos de máxima audiencia.


