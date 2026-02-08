Super Bowl 2026: ¿a qué hora serán los shows de Bad Bunny y Green Day, y dónde verlos en vivo?

Super Bowl 2026: a qué hora empieza el show de Green Day y Bad Bunny y dónde ver en vivo

El Super Bowl de este domingo 8 de febrero comenzará a las 18.30 (hora del Este de Estados Unidos), por lo que en Argentina iniciará a las 20.30. A partir de ese horario, se espera el inicio del espectáculo con la apertura a cargo de Green Day. En tanto, la actuación del artista puertorriqueño está prevista entre las 22 y las 22.30, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del partido.