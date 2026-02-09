Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

En el marco de las obras de remodelación en los accesos a la Quinta Agronómica por la avenida Independencia, el secretario de Obras y Planeamiento de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero Sergio Fernando Mohamed, confirmó que en los próximos días se habilitará un acceso vehicular provisorio sobre avenida Independencia, a la altura de calle Matienzo. La medida busca aliviar la circulación interna del predio mientras continúan los trabajos principales.