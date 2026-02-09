Quinta Agronómica: suman otro acceso vehicular

En el marco de las obras de remodelación en los accesos a la Quinta Agronómica por la avenida Independencia, el secretario de Obras y Planeamiento de la Universidad Nacional de Tucumán, el ingeniero Sergio Fernando Mohamed, confirmó que en los próximos días se habilitará un acceso vehicular provisorio sobre avenida Independencia, a la altura de calle Matienzo. La medida busca aliviar la circulación interna del predio mientras continúan los trabajos principales.
Según explicó el funcionario, la obra del acceso a la Quinta Agronómica es una de las más complejas del conjunto de intervenciones que se están ejecutando en el predio universitario, principalmente por las condiciones climáticas, ya que las tareas deben interrumpirse durante los días de lluvia y retomarse recién cuando desciende la humedad del suelo.
Descomprimir
En ese contexto, el acceso provisorio por Matienzo permitirá descomprimir la salida vehicular, evitando que todo el tránsito se concentre en otros puntos como Roca o en los accesos internos alternativos. El nuevo acceso se conectará con la calle interna que pasa frente a la Secretaria y el Complejo Dickens, y tendrá un uso casi exclusivamente vehicular.
Mohamed remarcó que la habilitación de este acceso forma parte de una solución temporaria contemplada desde el proyecto original de la obra. Una vez finalizados los trabajos, el acceso será cerrado y el sector recuperará su estado original, con la reconstrucción de la vereda, la pared y la reja, tal como en el resto del perímetro del predio.