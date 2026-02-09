Claves de la "Inocencia Fiscal": se reglamentó la ley que flexibiliza los controles

El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación del Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario, bajo el concepto de “Inocencia Fiscal”. La medida busca desmantelar la presión burocrática sobre el contribuyente y fomentar el ingreso de capitales no declarados al sistema formal, al garantizar que el origen de los fondos no será objeto de persecución penal bajo ciertas condiciones.