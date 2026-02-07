Secciones
EconomíaRural

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El año pasado, en promedio, se midió un valor récord de 18,5 kilogramos por habitante en el país. Se faenaron más de 8,5 millones de cabezas.

Hace 7 Hs

De acuerdo con datos relevados por personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el año pasado el sector porcino alcanzó récord de faena y de producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de un 2,5% para el primer rubro y de un 3,4% para el segundo, en comparación a 2024.

Por otro lado, durante 2025, el consumo interno de carne de cerdo también registró un valor récord de 18,9 kilos por habitantes al año. Esta cifra representa un incremento de un 8,7%, respecto al año anterior. Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, por costo y por beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino.

Otro dato para destacar refiere a los 54 mercados de exportación abiertos actualmente a la Argentina, tanto para carne como para subproductos. El valor total de las exportaciones del sector aumentó un 3% en dólares durante el año pasado, en comparación con 2024, alcanzando un monto de U$S 15.354.761.

Estos argumentos validan el trabajo que lleva adelante el Gobierno nacional; las distintas medidas que se tomaron brindaron certidumbre a largo plazo y permitieron apuntalar el crecimiento.

