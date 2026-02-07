Creció el consumo y la producción de carne porcina

Por otro lado, durante 2025, el consumo interno de carne de cerdo también registró un valor récord de 18,9 kilos por habitantes al año. Esta cifra representa un incremento de un 8,7%, respecto al año anterior. Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, por costo y por beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino.