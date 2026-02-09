Mariano Cuneo Libarona: "El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace"

A días de que el Congreso empiece a debatir las reformas propuestas por el Gobierno Nacional a la Ley Penal Juvenil, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ratificó el compromiso del Poder Ejecutivo con el nuevo régimen que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En declaraciones radiales, el funcionario defendió la iniciativa que será tratada próximamente en la Cámara de Diputados, argumentando que el sistema actual requiere una actualización urgente para responder a la realidad delictiva del país.