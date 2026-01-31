Secciones
SociedadActualidad

Baja de imputabilidad: la Iglesia pidió un "abordaje integral" y cuestionó el estado de las cárceles para alojar menores

La Conferencia Episcopal advirtió que centrar el debate exclusivamente en la pena "simplifica una realidad compleja".

Hace 1 Hs

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intervino este sábado en la discusión pública sobre el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. A través de un documento titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, la institución reclamó un "abordaje integral para la delincuencia juvenil" y advirtió sobre los riesgos de enfocar la solución únicamente en el endurecimiento de las penas.

El texto lleva la firma de los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, quienes expresaron su preocupación ante propuestas que presentan la modificación de la normativa penal como la "única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad".

Para la Iglesia, centrar el debate casi exclusivamente en la sanción relega a un segundo plano las herramientas de prevención y acompañamiento. Los obispos sostuvieron que una discusión limitada a la edad de los menores involucrados corre el riesgo de "simplificar una realidad mucho más compleja" que interpela directamente a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.

El comunicado enfatizó que el desafío principal radica en fortalecer las políticas educativas y comunitarias. Según el documento, estas acciones son las que construyen futuro, en contraposición a los debates que "profundizan divisiones".

El documento retomó conceptos vertidos en marzo de 2025 respecto a la capacidad operativa del sistema para absorber a los nuevos detenidos. "¿Dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen?", cuestionaron las autoridades eclesiásticas.

En esa línea, la CEA hizo referencia a la situación actual de los establecimientos penitenciarios y preguntó sobre las alternativas reales para la educación y la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley. "¿En serio creemos que esa es la solución?", plantearon en el escrito.

Como conclusión, el Episcopado insistió en la necesidad de establecer un régimen penal juvenil y adolescente que posea una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".

Al recordar los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reafirmó que la prevención efectiva nace del cuidado compartido entre familias acompañadas, comunidades comprometidas y un Estado presente, evitando la resignación ante la pérdida de niños y jóvenes a manos del delito.

Temas Conferencia Episcopal Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
5

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
6

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Más Noticias
Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Tiró una GoPro en la oscuridad del océano y las imágenes revelaron una verdadera pesadilla

Tiró una GoPro en la oscuridad del océano y las imágenes revelaron una verdadera pesadilla

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comentarios