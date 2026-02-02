Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

Respecto a este punto, la neurociencia y la psicología evolutiva nos han dado herramientas muy claras que no podemos ignorar, pero hay que ser muy precisos en su lectura: no estamos hablando de buscarle una excusa al adolescente que delinque, sino de entender cómo funciona su cabeza para que la sanción realmente sirva. A los 13 o 14 años, un chico puede saber lo que está bien y lo que está mal; tiene la capacidad lógica para entender que matar o robar es un delito. Por eso, podría ser responsable ante la ley. Sin embargo, lo que la técnica nos dice es que, aunque comprenden el hecho, todavía no tienen el freno de mano emocional totalmente desarrollado para controlar impulsos o plantarse frente a la presión de su entorno. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fallo C.E.D., dejó esto en claro al decir que la respuesta del sistema no puede ser un calco de la que se le da a un adulto, pero eso no significa que el delito grave no tenga consecuencias. Al contrario, reconocer que el adolescente está en pleno desarrollo nos obliga a ser mucho más quirúrgicos con la sanción. No se trata de disculparlo por su inmadurez, sino de intervenir con firmeza sobre ella para que el joven se haga cargo de lo que hizo y no vuelva a repetir la conducta. Al final del día, lo que buscamos es una sistema de Justicia Juvenil que no sólo castigue el pasado, sino que sea capaz de corregir el futuro del adolescente para que no se convierta en un delincuente crónico.