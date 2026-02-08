Peligro oculto: descubrieron una población de asteroides en Venus que pone en riesgo a la Tierra

¿Por qué son difíciles de ver?

En su órbita, Venus no se encuentra solo. Resulta que cientos de asteroides, apenas descubiertos, circulan alrededor del Sol, ocultos a nuestra vista simplemente por su posición. Al ser el segundo astro más cercano al Sol, las rocas que circulan junto a Venus son sumamente difíciles de ver, ya que al hacerlo, se debe mirar en dirección al astro luminoso, lo que significa que cualquier luz solar que reflejen estos asteroides queda ahogada por el resplandor solar.