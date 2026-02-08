Secciones
Peligro oculto: descubrieron una población de asteroides en Venus que pone en riesgo a la Tierra

Los asteroides que hasta ahora no podían verse, representan un peligro para nuestro planeta por una simple razón.

Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Todo este tiempo, Venus nos estaba ocultando algo. Allí, en ese camino que debe seguir obligadamente alrededor del Sol, nuestro vecino estaba escondiendo una población entera de asteroides que se volvieron una amenaza para la Tierra.

El riesgo de una colisión con un asteroide aumenta con el último descubrimiento de astrónomos brasileños, donde resulta que Venus, nuestro planeta vecino, guarda secretamente un gran grupo de ellos. La amenaza radica en un simple motivo: cada una de estas rocas es extremadamente difícil de ver.

¿Por qué son difíciles de ver?

En su órbita, Venus no se encuentra solo. Resulta que cientos de asteroides, apenas descubiertos, circulan alrededor del Sol, ocultos a nuestra vista simplemente por su posición. Al ser el segundo astro más cercano al Sol, las rocas que circulan junto a Venus son sumamente difíciles de ver, ya que al hacerlo, se debe mirar en dirección al astro luminoso, lo que significa que cualquier luz solar que reflejen estos asteroides queda ahogada por el resplandor solar.

"Nuestro estudio muestra que hay una población de asteroides potencialmente peligrosos que no podemos detectar con los telescopios actuales", explicó el astrónomo Valerio Carruba de la Universidad Estadual Paulo en Brasil.

Una población escondida

Estos objetos orbitan alrededor del Sol, pero no forman parte del cinturón de asteroides , situado entre Marte y Júpiter . En cambio, están mucho más cerca, en resonancia con Venus. Sin embargo, son tan difíciles de observar que permanecen invisibles, a pesar de que podrían representar un riesgo real de colisión con nuestro planeta en un futuro lejano.

Hasta la fecha, los astrónomos identificaron 20 asteroides coorbitales con Venus, según detallaron desde el medio Science Alert. Los coorbitales no orbitan Venus, sino que giran alrededor del Sol en sincronía con la órbita del planeta: a veces orbitando por delante, a veces detrás, y a veces cruzando la trayectoria de Venus en patrones complejos.

El peligro para la Tierra

Lo que se conoce sobre estos objetos es un tanto inquietante ya que son altamente caóticos, y las formas que trazan sus órbitas alrededor del Sol cambian en escalas de tiempo relativamente cortas, con un promedio de unos 12.000 años. Además, sus trayectorias sólo pueden predecirse con fiabilidad para unos 150 años en el futuro.

El peligro radica en que, durante una transición aleatoria en la forma de su órbita, un asteroide puede emerger de una órbita relativamente estable alrededor de Venus y aproximarse a la Tierra, acercándose lo suficiente como para representar un peligro. Incluso pueden cruzar la órbita terrestre.

Los científicos creen que estos objetos conocidos representan sólo la punta del iceberg de la población de coorbitales de Venus, y que el resto representa la mayoría faltante.

