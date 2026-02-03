Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Un "experimento natural"

El descubrimiento se basó en el análisis exhaustivo de los registros médicos de casi 230.000 personas nacidas entre 1930 y 1960. Se trató de un ensayo más “accidental” ya que se utilizaron los datos de una investigación anterior en Canadá donde, a partir de 2016, se permitió acceder gratuitamente a la dosis contra el herpes zóster a quienes cumplieron 71 años el 1 de enero de 2017 o después, mientras que los nacidos poco antes de esa fecha no tuvieron ese beneficio.