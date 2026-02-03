Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Al igual que el mecanismo de la mayoría de este tipo de preparaciones biológicas, la vacuna contra el herpes zóster utiliza un componente debilitado del virus varicela-zoster (VVZ), capaz de proteger a los mayores de 50 años de la culebrilla y la neuralgia posherpética, complicación más frecuente de la enfermedad. Pero resulta que habría otra prevención inesperada de esta inmunización: una menor incidencia y el retraso en la aparición de la demencia en personas mayores.
Un estudio publicado en The Lancet Neurology por investigadores canadienses reveló que la vacunación contra el herpes zóster, que hasta el momento no se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación pero tiene hasta un 90% de efectividad en adultos que superan la década de los 50, se asocia con un freno en el desarrollo del deterioro cognitivo en esta población.
Un "experimento natural"
El descubrimiento se basó en el análisis exhaustivo de los registros médicos de casi 230.000 personas nacidas entre 1930 y 1960. Se trató de un ensayo más “accidental” ya que se utilizaron los datos de una investigación anterior en Canadá donde, a partir de 2016, se permitió acceder gratuitamente a la dosis contra el herpes zóster a quienes cumplieron 71 años el 1 de enero de 2017 o después, mientras que los nacidos poco antes de esa fecha no tuvieron ese beneficio.
La diferencia entre ambos grupos permitió a los científicos llevar a cabo esta indagación, comparando los efectos de la inoculación, ya que la elegibilidad dependió exclusivamente del año de nacimiento y no de otras variables personales o de salud. La población se basó en residentes de Ontario y tratados por proveedores de atención primaria.
Los sorprendentes hallazgos sobre la vacuna
Los resultados indicaron que solo en las cohortes de nacimiento de 1945 y 1946 —las que accedieron a la vacuna financiada— se observó una disminución clara en la incidencia de demencia. Ningún otro grupo de edad ni provincias sin esquema de inmunización gratuito exhibieron una tendencia similar, lo que refuerza la especificidad del hallazgo en Ontario, según los autores del informe difundido por The Lancet Neurology.
“Dos estudios de experimentos naturales han encontrado evidencia de que la vacunación contra el herpes zóster con virus vivos atenuados previene o retrasa la aparición de demencia”, escribieron en la publicación.
Entre los principales hallazgos citados por Infobae destaca que el riesgo de ser diagnosticado con esta patología se redujo en 2 puntos porcentuales a cinco años y medio de seguimiento entre las personas inmunizadas, comparadas con aquellas que no recibieron la protección gratuita.
Un mayor beneficio en la población femenina
Además, en promedio, los integrantes del grupo vacunado pasaron una mayor cantidad de tiempo libres de síntomas cognitivos. La reducción fue especialmente marcada entre las mujeres, para quienes el efecto protector resultó estadísticamente significativo (valor p: 0,029). En contraste, entre los hombres no se confirmó un efecto similar (valor p: 0,52).
Las cifras presentadas en esta investigación adquieren particular relieve al considerar la teoría científica que vincula la acción de los herpesvirus neurotrópicos —como el virus de la varicela-zóster que causa la culebrilla— con la aparición de demencia. Según datos recogidos por los autores, estos virus pueden inducir, en el cerebro, la producción de determinadas proteínas anómalas como β-amiloide y tau, estrechamente relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de deterioro.
Futuras investigaciones
El equipo responsable del estudio defiende que estos resultados aportan pruebas más sólidas de una posible relación causal entre la vacunación contra el herpes zóster y la reducción en la incidencia de demencia, superando las limitaciones de los estudios puramente observacionales. Los expertos advierten que las investigaciones ulteriores serán fundamentales para validar estos hallazgos y para informar el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención de la demencia en poblaciones de adultos mayores.