La NASA revela que Júpiter mide menos y es más plano de lo que pensábamos

Durante décadas, los astrónomos creyeron comprender la estructura y dinámica de Júpiter, pero los datos más recientes recopilados por la NASA cuestionan muchas de esas certezas. Las nuevas observaciones muestran aspectos del planeta que hasta ahora eran desconocidos, desde su compleja atmósfera hasta detalles de su interior.
Estos hallazgos no solo amplían nuestro conocimiento sobre el gigante gaseoso, sino que también podrían redefinir cómo entendemos la formación y evolución de los planetas en el sistema solar. Para científicos y aficionados, Júpiter se presenta ahora como un planeta lleno de misterios que apenas comienzan a desvelarse.
Júpiter es más pequeño y achatado de lo que se creía: la NASA confirma los nuevos datos
La NASA informó a través de sus canales oficiales que Júpiter presenta un tamaño más reducido y un achatamiento mayor al que se conocía desde hace unos 50 años. Los expertos señalan que este hallazgo cambiará la forma en que se enseña la historia del universo: “Los libros de texto tendrán que actualizarse”.
De acuerdo con los cálculos recientes, Júpiter es 8 km más estrecho y 24 km más plano que las mediciones tradicionales. Estas diferencias, aunque pequeñas en proporción, son relevantes dada la magnitud del planeta, que alcanza un diámetro de unos 140.000 kilómetros.
Misión Juno de la NASA revela datos inesperados de Júpiter: un hito histórico
Desde 2016, la misión Juno de la NASA orbita Júpiter, y durante estos diez años ha permitido a los científicos estudiar el planeta con gran detalle. La nave logró identificar variaciones mínimas en la gravedad del gigante gaseoso, mostrando cómo se distribuye su masa interna.
Además de los datos relacionados con el tamaño de Júpiter, Juno también reveló información sobre su núcleo, su diámetro, sus capas internas y externas, y los fuertes vientos que atraviesan su atmósfera.
Según la NASA, los descubrimientos más recientes, logrados en apenas un mes de 2026, representan un verdadero “hito histórico”, tanto por su alcance como por la magnitud de los datos inesperados que aportan al conocimiento del universo.