Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

“Fue un apuro total”, repiten casi al mismo tiempo José Calisto Fernández, su esposa y su hijo. Cargaron las camas y, desde entonces, duermen en casas de familiares. José tiene 74 años y vivió toda su vida al lado del canal. Durante la tormenta estaba solo con su nieto cuando los gritos de alerta de los vecinos anunciaron lo peor: la tierra se estaba desprendiendo y su vivienda corría riesgo de terminar adentro del canal. “El agua nos ha corrido siempre y ahora, nos corrió por completo”, dice, con una tristeza que pesa más que el barro.