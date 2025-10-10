Un asteroide pasó a solo 400 kilómetros de la Tierra y ni la Agencia Espacial Europea pudo advertirlo

En la Tierra fue un día como cualquier otro. Los autos circularon con normalidad, los niños asistieron a la escuela y los trabajadores cumplieron con su horario de laboral. Pero allá afuera el caos estuvo a punto de desatarse, o al menos eso pareciera, y aunque ni nos enteramos, resulta que nuestro planeta se perdió de un encuentro alienígena.
Para cuando los telescopios detectaron al asteroide 2025 TF, este ya había pasado rozando nuestro planeta. La roca espacial pasó cerca de la Tierra a una distancia similar o incluso menor que la de muchos satélites, algo que ni los astrónomos siquiera pudieron advertir. El objeto identificado oficialmente como 2025 TF sobrevoló silenciosamente la Antártida el primer día octubre, mientras que en nuestro planeta las sirenas no sonaron.
Tan cerca como la ISS
De acuerdo con los datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), 2025 TF se acercó a tan solo 428 kilómetros de la superficie terrestre el primero de octubre a las 00:47:26 UTC. Para comprender lo mínimo de esta distancia, el asteroide pasó dentro de la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que oscila entre 370 y 460 kilómetros de altura, aclaró la agencia.
Este sobrevuelo representa el segundo mayor acercamiento registrado de un asteroide que no impactó contra nuestro planeta. De acuerdo con Science Alert, el récord actual lo mantiene una roca llamada 2020 VT4, que pasó a solo 368 kilómetros en noviembre de 2020.
Lo más llamativo, sin embargo, no fue su cercanía, sino su discreción. El asteroide no fue detectado hasta horas después de su sobrevuelo, cuando los datos del Catalina Sky Survey, un programa estadounidense de detección de objetos cercanos a la Tierra, revelaron su trayectoria. De hecho, de acuerdo con Science Alert, el primer reporte formal llegó desde el Observatorio Kitt Peak-Bok en Arizona, a las 06:36 UTC, unas seis horas después del paso cercano.
¿Era una amenaza para la Tierra?
A pesar de la cercanía, 2025 TF nunca fue una amenaza para la Tierra. Con un diámetro estimado de apenas 1 a 3 metros –más o menos el tamaño de un automóvil pequeño–, el 2025 TF no representaba ningún peligro significativo.
De haber entrado en nuestra atmósfera, probablemente se habría desintegrado en forma de una espectacular bola de fuego. De hecho, según bromeó Science Alert, el único que podría haber encontrado restos del evento habría sido "algún pingüino curioso".