Un asteroide pasó a solo 400 kilómetros de la Tierra y ni la Agencia Espacial Europea pudo advertirlo

En la Tierra fue un día como cualquier otro. Los autos circularon con normalidad, los niños asistieron a la escuela y los trabajadores cumplieron con su horario de laboral. Pero allá afuera el caos estuvo a punto de desatarse, o al menos eso pareciera, y aunque ni nos enteramos, resulta que nuestro planeta se perdió de un encuentro alienígena.