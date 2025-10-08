El fin del mundo según la NASA y Japón: la supercomputadora reveló cuándo y por qué ocurrirá

La causa no será humana ni externa

Contrario a lo que muchas predicciones apocalípticas sugieren, el fin del mundo no será provocado por guerras nucleares, asteroides o pandemias globales, sino por un proceso natural: la evolución del Sol. A medida que envejezca, el Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, incrementando su radiación y calor de forma drástica. Este aumento térmico transformará la Tierra, volatilizando océanos y esterilizando la superficie, imposibilitando la supervivencia de formas de vida complejas.