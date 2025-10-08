El fin del mundo según la NASA y Japón: la supercomputadora reveló cuándo y por qué ocurrirá

Un prestigioso estudio liderado por la NASA y la Universidad de Toho en Japón utilizó una supercomputadora y modelos matemáticos avanzados para calcular con precisión cuándo y por qué la vida en la Tierra llegará a su fin. Según los resultados, el apocalipsis natural sucederá dentro de aproximadamente mil millones de años, en el año 1.000.002.021.
La causa no será humana ni externa
Contrario a lo que muchas predicciones apocalípticas sugieren, el fin del mundo no será provocado por guerras nucleares, asteroides o pandemias globales, sino por un proceso natural: la evolución del Sol. A medida que envejezca, el Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, incrementando su radiación y calor de forma drástica. Este aumento térmico transformará la Tierra, volatilizando océanos y esterilizando la superficie, imposibilitando la supervivencia de formas de vida complejas.
La atmósfera terrestre en colapso
Uno de los cambios más críticos será la disminución progresiva del oxígeno atmosférico, elemento esencial para la vida humana y la mayoría de los organismos. Según los científicos Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, el calentamiento solar afectará la fotosíntesis y provocará la desaparición gradual de la vegetación, colapsando los ecosistemas terrestres.
Cuando el oxígeno se agote, solo microorganismos anaeróbicos, capaces de vivir sin oxígeno, podrán sobrevivir, regresando la vida a un estado primitivo y simple.
Señales tempranas del proceso
Aunque el fin está muy lejano, ya se observan señales iniciales. En mayo de 2024, la NASA detectó una intensa tormenta solar, la más fuerte en dos décadas, que afectó satélites y comunicaciones en la Tierra. Fenómenos como tormentas geomagnéticas alteran la atmósfera y podrían acelerar la pérdida de oxígeno, además de afectar la infraestructura tecnológica y el clima.
Si bien esto no está directamente relacionado con la evolución solar, el calentamiento global acelerado por la actividad humana podría hacer que la Tierra sea inhabitable mucho antes, planteando retos inmediatos para la humanidad.
La búsqueda de un nuevo hogar
Este pronóstico ha impulsado a las agencias espaciales a intensificar la búsqueda de exoplanetas habitables. La meta no es solo científica, sino garantizar la continuidad de la vida humana y preservar nuestro legado en el universo.
Aunque el fin del mundo como lo conocemos está proyectado para dentro de mil millones de años, la precisión de estas predicciones subraya la necesidad de mirar más allá del presente. La evolución inevitable del Sol y sus consecuencias nos recuerdan que la supervivencia de la humanidad podría depender, en última instancia, de explorar y colonizar nuevos mundos.