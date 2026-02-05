El espectáculo del cielo que se verá en Argentina: seis planetas alineados en una sola noche
Hacia fines de febrero, seis planetas del sistema solar se reunirán visualmente en el cielo argentino en un fenómeno poco frecuente. Cuándo ocurre, qué planetas se verán y cómo aprovechar la observación desde el país.
Un fenómeno astronómico poco frecuente volverá a captar la atención de quienes miran el cielo: en los próximos días, seis planetas del sistema solar se alinearán y podrán observarse desde distintos puntos del planeta, incluida la Argentina. El evento promete un espectáculo visual impactante, siempre que las condiciones climáticas acompañen.
Aunque no se trata de una alineación perfecta en el sentido astronómico estricto, la disposición de los planetas permitirá verlos relativamente cerca unos de otros en el firmamento. Astrónomos y especialistas explican cuándo ocurrirá el fenómeno, qué planetas podrán identificarse a simple vista y cuáles requerirán instrumentos ópticos para disfrutar de este alineamiento desde el país.
Desfile planetario: qué planetas se podrán observar juntos en el cielo de Argentina
Seis planetas del sistema solar (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) podrán observarse en una misma región del firmamento. Este “desfile planetario”, también conocido como alineación planetaria, será visible poco después de la puesta del sol y se presenta como una oportunidad especial tanto para aficionados como para quienes observan el cielo de manera ocasional.
El momento central de esta configuración será el viernes 28 . Si bien el concepto de “alineación” suele asociarse a una disposición perfectamente recta, en este caso se trata de una alineación aparente: desde la Tierra, los planetas formarán un arco suave a lo largo de la eclíptica, el recorrido anual del Sol en el cielo. Esta cercanía visual vuelve al evento un hito astronómico poco frecuente, especialmente por su carácter vespertino, más accesible que otras alineaciones que ocurren de madrugada, según indicó el portal Star Walk.
¿Cómo identificar a los planetas que se alinearán a finales de febrero?
Para quienes observen el fenómeno desde Argentina, este desfile planetario será una experiencia singular, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y el horizonte oeste esté libre de obstáculos. Cuatro de los planetas serán visibles sin ayuda óptica, mientras que los dos restantes necesitarán instrumentos específicos:
Venus: destacará por su gran luminosidad y podrá verse poco después de la puesta del Sol.
Júpiter: muy brillante, se mantendrá visible durante gran parte de la noche.
Saturno: tendrá un brillo moderado y se observará bajo en el cielo al anochecer.
Mercurio: aparecerá muy cerca del horizonte occidental al atardecer y puede resultar difícil de distinguir sin un cielo despejado.
Urano: extremadamente tenue, apenas visible con binoculares.
Neptuno: el más débil del grupo, sólo observable con un telescopio apropiado.