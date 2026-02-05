El espectáculo del cielo que se verá en Argentina: seis planetas alineados en una sola noche

El momento central de esta configuración será el viernes 28 . Si bien el concepto de “alineación” suele asociarse a una disposición perfectamente recta, en este caso se trata de una alineación aparente: desde la Tierra, los planetas formarán un arco suave a lo largo de la eclíptica, el recorrido anual del Sol en el cielo. Esta cercanía visual vuelve al evento un hito astronómico poco frecuente, especialmente por su carácter vespertino, más accesible que otras alineaciones que ocurren de madrugada, según indicó el portal Star Walk.