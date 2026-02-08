El proyecto “Panamá”: la destrucción de los libros del mundo para entrenar IA

Ahora se trata de devorar los discursos culturales al sólo efecto de perfeccionar la emulación de las capacidades y prácticas lingüístico discursivas humanas. Sin dejar rastros de los medios que han justificado el fin. Los algoritmos necesitan millones de datos extraídos de la discursividad de esos libros para analizar estadísticamente los patrones y reproducir lenguaje humano. El saqueo es un recurso para profundizar el fetichismo de que las máquinas saben pensar, hablar, producir y escribir como un humano. Estas supuestas “capacidades” no son ni más ni menos que el resultado de lo que conocemos por plagio: el robo de la creatividad y las palabras de otros. En la medida en que los algoritmos se alimentan con contenidos de libros revisados para su edición, mayor es la calidad de los datos a replicar. Se roban “las joyas” del lenguaje y de este modo se preservan de la producción de discursos y estructuras incoherentes, imprecisas, ambiguas o ilegibles. No importa el contenido, como en las proscripciones o destrucciones ideológicas, sino la forma. Los textos se fragmentan, se manipulan, se destrozan para quedar reducidos a patrones estadísticos estructurales: ruinas y vestigios de los pensamientos, las ideas, la diversidad cognitiva y cognoscitiva, la creatividad infinita de la humanidad. Las páginas, el papel de los libros (sin palabras ya, sin pensamientos, sin emociones, sin humanos), se reciclan: ecología de la destrucción del pensamiento.