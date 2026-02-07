Regular el uso de pantallas y reforzar la higiene, principales recomendaciones

Entre las recomendaciones que sugiere Sotelo, principalmente está la de “promover un uso equilibrado y consciente”. Asimismo, recuerda la importancia de los cuidados de la piel, los cuales deben ser simples y adaptados a la edad. En este sentido, recomienda la limpieza e hidratación facial una o dos veces al día, y en adolescentes con acné o manchas, seguir indicaciones dermatológicas específicas. Recomienda mantener los dispositivos limpios y el uso diario de fotoprotectores para resguardar la piel de la luz azul.